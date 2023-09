Infortunio al "Marconi", Confindustria difende l'azienda modenese

All'indomani dell'infortunio mortale, costato la vita al 52enne di Marano Alfredo Morgese. ad intervenire è Ance Emilia, l'associazione dei costruttori edili di Confindustria. Lo fa per voce di Leonardo Fornaciari, Presidente di Ance Emilia Area Centro, che in primo luogo esprime "la personale vicinanza e quella dell'associazione alla famiglia di Alfredo Morgese. Siamo addolorati di fronte alla notizia dell’incidente mortale avvenuto sul lavoro all’Aeroporto Marconi".

"Al di là della dinamica dell’evento, ancora non accertata, il problema della sicurezza sul lavoro e degli infortuni anche mortali è sempre stato un tema al centro dell’attività di ANCE EMILIA. Iniziative congiunte con le parti sociali e con gli stessi organismi di controllo, diffusione della cultura della sicurezza con tutti i mezzi e i canali, la formazione, il tutto con al centro le Scuole Edili che costituiscono il fiore all’occhiello del sistema sicurezza dell’edilizia nel nostro territorio: queste sono le linee direttrici di ANCE EMILIA per arginare gli infortuni. Per noi e per le nostre imprese i lavoratori sono una risorsa preziosa da valorizzare e proteggere", spiega Fornaciari.

Il presidente degli industriali edili entra poi nel merito della polemica sorta ieri a seguito dell'infortunio: In questo contesto Frantoio Fondovalle, impresa nostra associata, è nota per gli investimenti in materia di sicurezza, per la formazione e, in generale, per la particolare attenzione nei confronti dei propri dipendenti".

"Siamo molto sorpresi di alcune prese di posizione, lette sui giornali, che non tengono conto né del fatto che sull’evento sono appena iniziate le indagini delle autorità, né della ben nota, anche ai sindacati, attenzione di Frantoio Fondovalle al tema della sicurezza e della tutela dei lavoratori. Quello degli infortuni sul lavoro è un tema troppo importante per essere strumentalizzato. È il momento della riflessione. Dobbiamo tutti attendere l’esito delle indagini delle autorità e non è giusto esprimere ora giudizi definitivi", conclude.