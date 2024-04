Aprono anche i CAU di Modena e Carpi, uno al Policlinico e uno al Ramazzini

Dopo l’apertura dei Cau a Castelfranco, Finale Emilia e Fanano, mercoledì 10 aprile a partire dalle 8 del mattino apriranno i Cau a Modena e Carpi. I due centri saranno di fatto situati nei pressi degli attuali Pronto Soccorso, ma sui lati opposti dei complessi sanitari.

Il Cau di Carpi si trova al piano terra dell’Ospedale Ramazzini, in locali rinnovati che sono collocati di fianco alla Farmacia ospedaliera. L’accesso è dall’ingresso principale di via Molinari e il percorso da seguire per giungere è indicato dalla segnaletica a pavimento. Negli spazi dedicati al Cau si trovano una sala d’attesa e tre ambulatori per le visite e l’osservazione dei pazienti.

Il Cau di Modena si trova invece nell’area del Policlinico al piano terra della palazzina con ingresso numero 31 (di fianco all’area malattie infettive ma con ingresso separato). Si accede da via del Pozzo e si prosegue in auto fino ai parcheggi antistanti. Gli spazi interni sono stati completamente rinnovati e ammodernati, il cittadino trova una sala d’attesa, lo sportello accettazione e tre ambulatori per le visite.

Gli orari e el modalità di accesso

Sia il Cau di Carpi sia il Cau di Modena saranno attivi 7 giorni su 7. Il Cau di Modena sarà aperto dalle 8 alle 20; nelle ore successive e fino alle 8 del mattino il servizio per i casi urgenti prosegue attraverso l’ambulatorio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica), telefonando al numero unico di 800 032032, a cui risponde un medico che valuta il bisogno e fornisce la risposta più appropriata. Il Cau di Carpi aprirà dalle 8 alle 24; anche in questo caso dalle 24 alle 8 si può contattare il numero unico di Continuità assistenziale 800 032032. Si ricorda inoltre, che negli orari diurni è sempre opportuno contattare il proprio medico di medicina generale, pediatra di libera scelta (o i medici della medicina di gruppo dell'associazione di riferimento) che, conoscendo la storia clinica del paziente potrà valutare, in caso di bisogno, l'invio al Cau.

Grazie a medici di assistenza primaria e infermieri, nei CAU vengono assistite persone con problemi di salute urgenti ma non gravi e con sintomi lievi: tra questi, ad esempio, lievi traumatismi, ferite superficiali, nausea o vomito, dolori articolari. L’elenco completo dei sintomi e delle patologie è pubblicato sul sito dell’Azienda Usl di Modena (https://www.ausl.mo.it/ centro-assistenza-e-urgenza- cau).

Cau sono dotati di attrezzature diagnostiche di primo livello per rispondere ai bisogni urgenti di bassa complessità e sono in raccordo con tutti servizi territoriali che potranno essere attivati in caso di necessità.