Fiorano, i nidi d’infanzia riaprono dal 9 settembre

Il 9 settembre riapriranno i nidi d’infanzia comunali per i bambini già iscritti lo scorso anno e i bambini della sezione lattanti. Dal 14 settembre, invece, cominceranno i nuovi iscritti delle sezioni medi-grandi, secondo un calendario scaglionato. La retta del mese di settembre verrà ridotta e proporzionata all’effettivo periodo di funzionamento del servizio. Dai primi giorni di settembre, al via anche i nidi privati (convenzionati e non).

In questi giorni, tutte le famiglie interessate stanno ricevendo informazioni dettagliate sul calendario dell’inizio delle attività sezione per sezione, e nella prima settimana di settembre avranno la possibilità di incontrare il personale educativo dei servizi.

“Ripartire – afferma l’assessore Luca Busani – è imperativo, dando proseguo in primis ai grandi sforzi fatti per organizzare i centri estivi. Proprio dai più piccoli era essenziale ricominciare con un nuovo anno educativo, organizzato nel pieno rispetto delle regole e in assoluta sicurezza, ma al tempo stesso in presenza”.

Lo sforzo dell’Amministrazione è fare in modo ai ragazzi appaia questo come un qualsiasi altro anno scolastico, nel tentativo di agevolare le famiglie nel difficile compito di educazione dei figli. “Proprio per questo è stata una grande soddisfazione – prosegue Busani – poter garantire l’accesso ai nuclei famigliari dove entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative: accogliere i loro bambini, educarli nel migliore dei modi e consentirgli così di riprendere la vita lavorativa è un importante traguardo per il benessere dei nostri concittadini”.