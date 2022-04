Concordia, firmato il contratto per il restauro dell'ex Municipio

È stato firmato questa mattina il contratto tra il Comune di Concordia e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra AEC Costruzioni e Alchimia Laboratorio di Restauro per i lavori di ripristino con miglioramento sismico di Palazzo Corbelli, l’edificio che ospitava l’ex municipio in Piazza della Repubblica, inagibile dal sisma del 2012. Entro 45 giorni avverrà la consegna del cantiere, durata lavori prevista in 720 giorni naturali e consecutivi.

Per la firma del contratto erano presenti per l’Amministrazione comunale il sindaco Luca Prandini, la responsabile dell’Ufficio tecnico, arch. Elisabetta Dotti, l’ufficiale rogante dott. Francesco Sgueglia. Per l’ATI il contratto è stato sottoscritto dal dr. Tommaso Zaccarelli.

I lavori sono stati affidati dalla centrale unica di committenza presso l’Unione Bassa Reggiana con una gara europea e aggiudicati ad un prezzo, al netto dell’IVA di € 5.964.527,39, compresivi di € 428.824,80 di oneri per la sicurezza.

Si giunge così a conclusione di un iter complesso che ha coinvolto diversi enti e professionisti e che rappresenta un passaggio fondamentale nel cammino verso la piena ricostruzione e per restituire ai concordiesi un luogo simbolo della comunità e strategico per l’intero centro storico.

L’intervento sarà finalizzato a destinare lo storico immobile alle funzioni di rappresentanza dell’Amministrazione comunale, con gli uffici del sindaco, degli assessori, del segretario comunale e le sale per le cerimonie e le riunioni della giunta e del consiglio comunale. Inoltre rientreranno alcune funzioni strategiche come l’Anagrafe e lo Stato Civile, gli uffici amministrativi, la ragioneria, il protocollo. Ma Palazzo Corbelli sarà anche la sede per attività culturali e servizi comunali a diretto contatto con la cittadinanza.

Palazzo Corbelli, cuore di Concordia

Il Palazzo Municipale (ex Palazzo Corbelli) risale al XVII secolo e per la sua posizione si è trovato al centro di eventi e trasformazioni urbane a partire da quando, ai primi anni del Seicento, ha svolto funzioni di raccordo tra la vicina darsena del nuovo canale che univa Concordia a Mirandola e la Secchia con i suoi numerosi mulini.

Nel primo Settecento, durante le guerre che portarono all’incendio di Concordia, diventa il “Forte Corbelli”, un presidio con campo trincerato a difesa dello snodo tra la strada, il fiume e il naviglio.

Nel 1861, all’indomani dell’Unità di Italia, viene acquisito dal Comune di Concordia che ne fa la propria sede simbolica e funzionale, ospitandovi a lungo scuole e biblioteca comunale.

Il terremoto del 2012 ha messo a dura prova Palazzo Corbelli, ma come in altre occasioni nel passato l’edificio, rinnovato nelle strutture e nelle funzioni, tornerà al centro della vita comunitaria contribuendo al processo di riaggregazione sociale e civile.

In prospettiva Palazzo Corbelli sarà valorizzato anche dalla riqualificazione di Piazza della Repubblica, i cui lavori sono già previsti nel più complessivo progetto di recupero urbano del centro storico di Concordia che prevede tre stralci di lavori. Il terzo stralcio riguarda infatti Via Muratori e Piazza della Repubblica, dove si interverrà una volta completato il ripristino di Palazzo Corbelli.