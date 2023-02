Oltre 1500 ore di attività per 14 operatori: il Report 2022 dei Volontari della Sicurezza

Più di 1.500 ore, precisamente: 1.553 ore, coinvolgendo ben 14 volontari. Rispetto allo scorso anno, è aumentato di 500 ore il computo totale, il ché è dovuto al maggior numero di manifestazioni che hanno avuto luogo a Fiorano Modenese, dato il minimizzarsi delle restrizioni Covid.

Anche per il 2022, l’attività svolta dai Volontari della Sicurezza fioranesi è stata importante e cospicua, un impegno per cui l’ente comunale non può che esprimere viva gratitudine.

L’impegno dei volontari si è espresso principalmente nella gestione della viabilità in specifiche occasioni. Durante le processioni religiose organizzate dalla Parrocchia di Fiorano (come la Novena dell'8 settembre ad esempio), dalla Parrocchia di Spezzano (quali la messa in via Statale, le processioni di Natale, ecc.) e ad Ubersetto (ricordiamo la processione di luglio in memoria di S. Maria Goretti) sono state investite 210 ore. Addirittura arriviamo a 505 ore per le manifestazioni sportive, di cui la più impegnativa è certamente la gara ciclistica – divisa in tre parti – in programma il 2 giugno.

Oltre alla viabilità, i volontari della sicurezza si sono occupati di fornire informazioni e coadiuvare gli organizzatori di eventi come la celebre Fiera di S. Rocco, la sagra dell’8 settembre, e il Sempre Maggio Fioranese (lo scorso anno di inedita lunghezza). Sono stati fondamentali nel controllo dei tratti di chiusura stradale e nella verifica dei veicoli autorizzati, fornendo ai cittadini indicazioni per i percorsi alternativi. A tutto questo sono state destinate 543 ore. Per quanto riguarda la due giorni dedicata alla sicurezza stradale “Obiettivo Zero” sono state impiegate ben 64 ore.

Sono state invece 104 le ore rivolte all’educazione stradale degli alunni delle scuole elementari al Parco di via S. Caterina. Qui, insieme all'agente della Polizia Locale incaricato, si sono occupati di spostare i cartelli mobili e di monitorare i piccoli durante le esercitazioni pratiche. In ultimo, ammontano a 132 le ore di servizio durante cerimonie pubbliche, come la Commemorazione dei partigiani fioranesi del 15 febbraio, la Festa delle Forze Armate, il 25 Aprile, eccetera.

Concludiamo dicendo che gli stessi Volontari della sicurezza fioranesi hanno prestato servizio anche per altri Comuni limitrofi, in ausilio alle Polizie Locali. Presso Formigine per tre date: due per il Carnevale dei ragazzi e una per gara ciclistica; presso Maranello in occasione di altre due gare di ciclismo.

“Con l’occasione – commenta l’assessore Davide Branduzzi – ringrazio a nome dell’Amministrazione i volontari della sicurezza per la segnalazione agli operatori della Polizia Locale di tutte le informazioni raccolte dai cittadini o dagli stessi volontari, al fine di garantire la sicurezza di ogni persona che vive e abita il nostro territorio. E poi, il contributo tangibile per lo svolgimento ottimale delle varie iniziative fioranesi resta veramente di fondamentale importanza. Grazie davvero”.