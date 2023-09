Autobus ed orari scolastici, la linea 11S in centro a Modena

La linea 11S del servizio urbano di Modena dal 15 settembre, con l’entrata in vigore dell’orario scolastico, attraverserà il centro storico di Modena. In considerazione degli esiti della sperimentazione estiva della nuova configurazione della linea 11, suddivisa in 11N e 11S, valutati anche i contributi dell’utenza, aMo, in collaborazione con SETA e con il Comune di Modena, ha definito l’assetto delle linee in orario scolastico, secondo i seguenti percorsi:

11S: Zodiaco - Via Giardini - Via Vittorio Veneto – Largo Sant’Agostino – Via Emilia Centro – Corso Canalgrande – Piazza Roma – Corso Vittorio Emanuele II- Stazione Fs .

Zodiaco - Via Giardini - Via Vittorio Veneto – . 11N: confermato il percorso estivo: Strada Sant’Anna – Sacca – Stazione FS – Piazza Roma – Via Emilia centro e Autostazione.

Le linee 11N e 11S, che continueranno ad avere frequenza 20 minuti, raggiungeranno così entrambe il centro storico (la 11S sperimentale si fermava in Autostazione), e percorrendo un tratto comune, consentiranno, alternandosi, una frequenza di circa 10 minuti tra Stazione FS e Largo Sant’Agostino. Si ricorda che le due linee non si effettuano sabato pomeriggio e festivi. Nella zona Sacca, il percorso via Don Monari/via Anderlini sabato pomeriggio e festivi è effettuato dalla 13F. La linea 13 rimane con frequenza 20 minuti sempre, anche festivi.

Le modifiche alla linea 11 sono temporanee e legate a cantieri di lunga durata che, interrompendo alcuni tratti della linea aerea filoviaria non avrebbero consentito, con il percorso precedente, di utilizzare i nuovi filobus Solaris Trollino acquistati di recente da SETA con il contributo della Regione Emilia Romagna.