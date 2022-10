Avis Medolla: progetto salute e prevenzione per la tiroide

Avis Comunale di Medolla da aprile 2022 ha sviluppato un progetto salute rivolto ai propri donatori e donatrici di età compresa tra i 30 e i 40 anni.

L’iniziativa è stata promossa per offrire un controllo gratuito alla tiroide che non rientra nelle attività di screening previste per questa fascia di età.

Nella sede Avis sono stati sottoposti a questo controllo 96 donatori. Sette di questi hanno evidenziato problematiche tiroidee che hanno necessitato di visita specialistica endocrinologica.

Di questi, 2 dovranno essere operati e i rimanenti 5 dovranno sottoporsi a controlli endocrinologici periodici.

L’esito di questo progetto ha dimostrato che la prevenzione è lo strumento fondamentale per la diagnosi precoce nella battaglia contro i tumori e che donare sangue, oltre a garantire le cure a chi ne ha bisogno, significa anche avere sempre sotto controllo il proprio stato di salute.

L’ Avis di Medolla ringrazia il Direttore Sanitario dr. Giovanni Razzaboni e un particolare ringraziamento alla neo laureata dr.ssa Martina Neri per l’importante apporto a questo progetto.