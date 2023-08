Bomporto, la biblioteca J.R.R. Tolkien si rinnova

Si sono conclusi nel pomeriggio di mercoledì 30 agosto i lavori di allestimento della nuova segnaletica della Biblioteca J.R.R. Tolkien di Bomporto che, rinnovata sotto il profilo grafico, si prepara a riaprire le porte ai lettori venerdì 1 settembre alle 15 dopo la chiusura estiva.

Gli interventi attuati alla struttura hanno portato a una nuova segnaletica interna ed esterna, che consentirà ai frequentatori di identificare al meglio gli spazi e offrirà informazioni più chiare sulla disposizione dei documenti presenti in biblioteca. I loghi, il carattere utilizzato e più in generale la veste grafica sono coordinati con l’intero settore grafico del materiale informativo e dei libi e DVD disponibili al prestito.

Questa nuova identità visiva conclude la prima fase del progetto di riqualificazione “Mi libro”, fortemente voluta dall'Amministrazione comunale a partire dal 2017, in un'ottica di ripensamento degli spazi della Tolkien come luogo di aggregazione e di creazione di comunità, oltre che come luogo di reperimento di informazioni e come servizio di prestito gratuito. La nuova veste grafica è quindi la pietra miliare conclusiva di un percorso che in precedenza ha visto anche una revisione del patrimonio bibliotecario, un rinnovo degli arredi e della disposizione degli spazi interni, per mantenere la Biblioteca comunale uno spazio dinamico e adeguato alle esigenze della cittadinanza bomportese.