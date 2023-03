Buche sulla Pedemontana, il limite scende a 30 km/h in attesa dei lavori

Sulla strada provinciale Pedemontana, nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Panaro ed il confine bolognese, la Provincia di Modena ha istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari a causa del deterioramento del manto stradale dovuto al maltempo di queste settimane. Il limite resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, previsto in questi giorni con un intervento da parte del personale della Provincia, se le condizioni meteorologiche consentiranno di eseguire i lavori.

Inoltre la Provincia sta completando le procedure di assegnazione dei lavori di un intervento di manutenzione straordinaria, che riguarderà la posa di un nuovo pacchetto stradale lungo tutto il tratto, con opere di manutenzione straordinaria e sistemazioni per un importo stimato di 590 mila euro, che saranno avviate in aprile.

«Stiamo concludendo le procedure di assegnazione dei lavori – sottolineano i tecnici – di un intervento complessivo di risanamento della Pedemontana nel tratto compreso tra Savignano sul Panaro ed il confine con Bazzano, nel bolognese, così da risolvere in modo permanente una situazione che talvolta si ripresenta, specialmente in alcune particolari condizioni come quelle di questi giorni, dove le abbondanti nevicate, le precipitazioni piovose e il transito di mezzi pesanti hanno provocato il cedimento di parti di asfalto, creando buche sulla carreggiata».

Il limite dei 30 chilometri orari sulla nuova pedemontana, si è reso necessario nella giornata di domenica 26 febbraio a causa del repentino deterioramento della pavimentazione stradale.