Cameriere denuncia: "20 euro per sei ore di lavoro in nero". E la trattativa va sui social

Ha lavorato come cameriere dalle ore 18 fino a mezzanotte e gli sono stati consegnati, in prima battuta, appena 20 euro. Ovviamente in nero. Sta facendo il giro dei social e ora anche delle televisioni nazionali il caso di un ragazzo che ha registrato e trasmesso sul proprio profilo TikTok la lite con un noto ristoratore modenese al termine di una serata di lavoro. Uno scontro per il pagamento del servizio reso lunedì sera "a chiamata", in quello che era il primo rapporto di lavoro tra il ragazzo e l'imprenditore, chiamato su indicazione di un amico che aveva già lavorato presso quel locale.

La "trattativa" è diventata virale: “Per sei ore mi dai venti euro? Venti euro non me li dai per sei ore. E' mezzanotte, mi sono spaccato la schiena e sono stanchissimo”, ha attaccato @Chinwiii.730 (questo il suo profilo TikTok) pretendendo una paga maggiore e minacciando di chiamare la polizia. Alla fine del diverbio il giovane cameriere ha ottenuto quanto sperato, lasciando il locale con 50 euro.

Come ha raccontato lo stesso @Chinwiii.730, aveva lasciato il suo numero di telefono al ristoratore che cercava camerieri e dopo qualche giorno era stato richiamato. Il giovane sapeva che al suo amico erano stati dati 50 euro per 4 ore di lavoro e si aspettava un trattamento simile, ma l'accordo iniziale era stato molto fumoso. Oltre all'irregolarità della prestazione lavorativa, il ristoratore premeva per considerare quella prima serata come una "prova" e lo stesso ragazzo non aveva fatto chiarezza su orari e retribuzione prima di iniziare il turno.

La pubblicazione sui social ha trasformato il caso in una fatto virale, innescando polemiche e scontri. Lo stesso @Chinwiii.730, di origine marocchina ma da molti anni in Italia, ha postato molti contenuti attaccando gli imprenditori e denunciando lo sfruttamento, che ha conosciuto anche in altre situazioni lavorative negli ultimi anni. "Vergognatevi! Imprenditori italiani, fate schifo E dicono che i giovani qui in Italia non vogliono lavorare, ma come si fa a dire una cosa del genere?! Trovateci una soluzione: chi lavora deve essere tutelato".