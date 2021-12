In città parte il censimento informatizzato di tutto il verde pubblico

Prende il via a gennaio il censimento informatizzato del verde urbano pubblico di Modena che ha l’obiettivo di costruire una banca dati di conoscenze e informazioni sulle aree verdi e sul patrimonio di alberi cittadino.

L’operazione, per la quale si sta completando l’affidamento, ha un valore complessivo di 60 mila euro ed è prevista dal Piano del verde approvato dal Consiglio comunale nel 2020. Il censimento, che riguarderà gli alberi ad alto fusto, permetterà all’Amministrazione comunale di disporre di uno strumento utile e dinamico per pianificare al meglio le nuove aree verdi, programmare il servizio di manutenzione, stimare gli investimenti economici necessari al mantenimento e al potenziamento della funzionalità del patrimonio di alberi e di verde, in linea con i nuovi orientamenti del Piano urbanistico generale.

L’intervento prevede il completamento del censimento degli alberi già in corso nell’ambito delle verifiche sulle alberature stradali (che ammontano a oltre 23 mila 500 unità) e di arredo urbano effettuate attraverso le campagne di monitoraggio dal servizio di Manutenzione urbana del Comune di Modena; l’armonizzazione e l’informatizzazione dei dati acquisiti, per esempio sulle specie botaniche presenti e sulle caratteristiche del patrimonio arboreo; la georeferenziazione puntuale degli alberi di Modena. Un lavoro analogo sarà svolto sulle aree verdi, con l’obiettivo di costruire un’anagrafica e di georeferenziarle in modo esteso.

La conclusione del censimento è prevista per la metà del 2022. Una volta completato, il sistema informativo del verde potrà essere messo su una piattaforma web a disposizione dei cittadini, con l’intento di diffonderne la conoscenza e di aumentare la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini sulle modalità di intervento dell’amministrazione riguardo al verde pubblico e sulle sue funzioni per il miglioramento della qualità della vita.