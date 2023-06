Il centro sportivo ‘Tazio Nuvolari’ a Savignano sul Panaro ha un nuovo palazzetto dello sport

Il centro sportivo ‘Tazio Nuvolari’ di Savignano sul Panaro (Mo) apre una nuova pagina di sport. Dal palazzetto al rifacimento del manto erboso nei campi da calcio e da tennis. Dal nuovo campo da basket allo spazio di allenamento e la pista da pattinaggio.

L’intervento, dal valore complessivo di 3 milioni di euro, è stato realizzato grazie al Comune e alle risorse dei bandi ‘Sport Missione comune 2019’ e ‘Sport e Periferie 2020’.

L’inaugurazione del palazzetto dello sport oggi pomeriggio alla presenza del presidente dalla Regione, Stefano Bonaccini, e del sindaco del Comune di Savignano sul Panaro, Enrico Tagliavini.

“Lo voglio ribadire anche oggi: inaugurare spazi come questo in un momento così difficile per la nostra regione ha un grande valore- afferma Bonaccini-. È prova della forza delle nostre comunità, della voglia di lavorare insieme nell’emergenza e di guardare avanti”.

“Creare nuove opportunità per la promozione della pratica sportiva a tutti i livelli- prosegue- è un esempio di cosa significa avere a cuore il benessere di tutti, a partire dai più giovani. Ringrazio quindi il sindaco e tutta l’amministrazione comunale per aver realizzato un impianto sportivo e ricreativo unico nel territorio modenese e tra i più completi a livello regionale”.

Sono stati realizzati il palazzetto dello sport, il campo da basket all’aperto, uno spazio ginnico di work-out all’aperto e una pista da pattinaggio. Sono stati rinnovati i manti in erba artificiale del campo da calcio principale, di quello da calcio a 5 e del campo da tennis. Nuovo anche l’impianto di illuminazione a servizio dei campi da calcio a 11, a 8, a 5, del campo da tennis, da beach volley, l’area parcheggio e il parco pubblico. Infine, è in fase di realizzazione una sala polivalente con cucina.