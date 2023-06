SI Cobas protesta davanti all'Ispettorato del Lavoro per chiedere ispezioni e risposte

Ieri mattina piazza cittadella è stata animata dalla protesta del sindacato autonomo SI Cobas, che ha manifestato davanti alla sede dell'Ispettorato del Lavoro per denunciare "storture e omissioni" nell'operato dell'ente. Da parte del sindacato sono giunte accuse pesanti all'Ispettorato, frutto anche di una difficoltà di dialogo e relazione.

" A Modena i dirigenti dell'Ispettorato rifiutano di collaborare col nostro Sindacato, ignorano le richieste di intervento e – quando intervengono – si limitano a comminare qualche multa, senza toccare in alcun modo appalti, contratti e sicurezza, rifiutandosi inoltre di comunicare gli esiti delle ispezioni ai lavoratori interessati", spiega SI Cobas, che poi aggiunge - Nell' ITL di Modena lavorano molti funzionari capaci e brillanti, ma sono schiacciati dalla logica mercantile della direzione dell'ente, che li spinge a rifiutare gli interventi ispettivi e a proporre in cambio conciliazioni private a pagamento per risolvere le vertenze, mortificandone il ruolo e la professionalità".

Un dialogo difficile che è passato anche attraverso la mediazione dell'On. Stefania Ascari, deputata del M5S che da qualche anno ha preso a cuore le rivendicazioni del sindacato autonomo e grazie alla quale nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con i vertici dell'Ispettorato modenese.

Il sindacato ha anche inviato una lettera al Direttore dell'Ispettorato Nazionale, segnalando alcuni casi specifici, già. noti alle cronache locali proprio per le mobilitazioni e gli scioperi dei cobas. Le segnalazioni sono state molteplici, da presunti licenziamenti estorsivi a somministrazione illecita di manodopera da parte di coop spurie, dalle storture negli inquadramenti contrattuali a situazioni di scarsa sicurezza sui luoghi di lavoro. Senza dimenticare il tema degli infortuni.

Nella lettera si citano casi per i quali esano stati eseguiti interventi da parte dell'Ispettorato, senza tuttavia che il sindacato abbia più avuto notizie in merito, oppure richieste di sopralluoghi rifiutate.

"Visto che il sindacato denunciante, nonché i lavoratori ad esso iscritti, non vengono informati dello stato delle procedure, ovvero si vedono negare l'intervento, si chiede quali possano essere le modalità di risoluzione delle suddette criticità - attacca il sindacato nella lettera - Si chiede di avere certezza delle procedure del processo amministrativo secondo il quale, a fronte di esposti o richieste di intervento ad ITL, i denuncianti e le loro OO.SS. abbiano o meno il diritto di avere risposte chiare e certe ai loro quesiti, ovvero di avere accesso agli esiti delle ispezioni da loro sollecitate. Si chiede inoltre quali siano i criteri per i quali l'Ispettorato Territoriale del Lavoro possa o meno intervenire a fronte di specifiche richieste. Chiediamo infine se l'ITL sia abilitato a prendere iniziative di mediazione per aiutare a dirimere vertenze particolarmente complesse e, in caso contrario, a quale istituzione pubblica i lavoratori e il sindacato possano rivolgersi".