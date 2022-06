Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto, al via il primo congresso Unimore

“Innovazione e Ricerca in Dipartimento” è il tema su cui verterà il primo congresso del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto, che si terrà martedì 7 giugno, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nell’Aula Magna del Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore (via del Pozzo, Modena).

L’evento nasce da un’idea del Direttore, il Prof. Antonello Pietrangelo, con lo scopo di coniugare gli obiettivi di ricerca e Terza missione, stimolando le contaminazioni e l’integrazione tra le varie competenze del dipartimento, in coerenza con le linee strategiche di Ateneo.

Il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto (SMECHIMAI) è uno dei 20 dipartimenti nazionali di Area medica a cui è stato riconosciuto il finanziamento dall’allora Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), oggi MUR, per il periodo 2018-2022 come Dipartimento di Eccellenza.

Oggi il Dipartimento SMECHIMAI consolida la propria posizione nel panorama nazionale con la propria presenza anche nella prima fase di selezione dei futuri 180 Dipartimenti di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027, appena licenziata dal MUR. Inoltre, è recentissimo l’inserimento del Dipartimento, da parte del MUR, in uno dei 5 nuovi Centri Nazionali previsti dal PNRR, quello per lo “Sviluppo di farmaci con tecnologia a RNA e terapia genica”.

Lo sviluppo delle potenzialità in ricerca, offerta formativa, nuove infrastrutture e comunicazione, unitamente alla valorizzazione dell’integrazione tra le attività di base dei settori biomedici e quelle traslazionali e applicative dei settori medico-chirurgici, erano gli obiettivi trainanti del progetto che ha portato il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto a svilupparsi come Dipartimento di Eccellenza.

All’interno di questo percorso, il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto si è impegnato a valorizzare e comunicare la ricerca scientifica e l’innovazione medica, nei vari ambiti che gli competono, per aumentare la consapevolezza della loro importanza all’interno della società. Questo congresso si pone pertanto a metà strada tra la necessità di aggregare in modo sinergico e trasversale tutte le componenti dipartimentali e la volontà di portare conoscenze e competenze sul territorio.

Attualmente il Dipartimento si compone di 15 professori ordinari, 32 professori associati, 22 ricercatori, 49 tecnici e amministrativi, e un numero sempre crescente di titolari di assegni di ricerca e borse di studio. Al congresso interverranno i Proff. Pietro Andreone, Alberto Barbieri, Alberto Berardi, Fabio Catani, Luigi Chiarini, Enrico Clini, Andrea Cossarizza, Roberto D’Amico, Giorgio De Santis, Massimo Dominici, Roberta Gelmini, Fabio Facchinetti, Dilia Giuggioli, Lorenzo Iughetti, Mario Luppi, Daniele Marchioni, Antonello Pietrangelo, Samantha Pozzi, Luca Reggiani Bonetti, Alessandro Stefani, Pietro Torricelli, che copriranno diversi settori scientifico-disciplinari e discipline mediche, dalla medicina interna all’anestesia/rianimazione, dalla chirurgia generale alle chirurgie maxillofacciale e plastica, dalla ginecologia/ostetricia alla neonatologia/pediatria, dalla patologia generale alla reumatologia, dall’anatomia patologica alla radiologia, dall’oncologia medica all’ematologia, dalla pneumologia alla chirurgia toracica, dalla statistica medica all’ortopedia e all’otorinolaringoiatria.

Si approfondiranno tematiche di frontiera dell’area medica come la medicina molecolare e la chirurgia rigenerativa, dove ricerca traslazionale e nuove tecnologie consentono progressi continui e veloci a beneficio del paziente nello sforzo di rendere le terapie sempre più personalizzate.