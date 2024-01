Conclusa l'ulteriore fase di lavori in corso Canalchiaro, ultimo step da febbraio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

È arrivato a conclusione con un mese e mezzo di anticipo, in tempo per la Fiera di Sant’Antonio in programma domani, mercoledì 17 gennaio, l’intervento di riqualificazione di corso Canalchiaro nel tratto da via dei Servi a via San Giacomo, dove lastre di selce e ciottoli hanno preso il posto dell’asfalto. E, nel mese di febbraio, prenderà avvio un ulteriore intervento di rinnovo dei sottoservizi e ripavimentazione, che interesserà il tratto da via San Giacomo a piazza San Francesco.

Questa mattina, martedì 16 gennaio, è stato infatti riaperto a pedoni e ciclisti, alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi e di tecnici comunali e dell’azienda che ha effettuato i lavori, il tratto tra via Tre Re e via San Giacomo. Il tratto di strada rimane invece interdetto al transito veicolare per consentire l’assestamento del fondo stradale, che invece è ora possibile tra via Bertolda e via Tre Re (incrocio escluso). Il tratto di corso Canalchiaro da via Bertolda a corso Duomo può essere raggiunto attraverso le strade parallele e laterali, grazie alla temporanea revisione della circolazione in alcune vie che consente di bypassare l’area di cantiere.

I lavori nel tratto tra via dei Servi e via San Giacomo, avviati a maggio 2023 con il rinnovo dei sottoservizi a cura di Hera, sono proseguiti in ottobre con la ripavimentazione, per un valore di circa 360 mila euro, e sono stati effettuati in continuità con l’analogo intervento del 2022 tra via Bonacorsa e via dei Servi. Con questi ulteriori lavori, il tratto completamente riqualificato e ripavimentato in più stralci va da corso Duomo, all’incrocio con via Emilia centro, a tutto corso Canalchiaro fino a via San Giacomo.

Nelle prossime settimane la Giunta si esprimerà sul progetto per la realizzazione dell’intervento nel nuovo tratto, indicativamente del valore di 240 mila euro. I lavori prenderanno il via già a febbraio con l’intervento di rifacimento dei sottoservizi a cura di Hera, che richiederà semplici restringimenti stradali, per poi proseguire con la ripavimentazione sempre in lastre di selce e ciottoli, per la quale invece sarà necessario interrompere la circolazione tra via san Giacomo e piazzale san Francesco. L’intervento arriverà a conclusione in estate.