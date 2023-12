Confermate nel 2024 le borse di studio per i corsi di "Talentho"

Anche nel 2024 alcune decine di giovani modenesi con minori disponibilità economiche potranno partecipare in maniera agevolata ai corsi di musica, danza e teatro di Talentho, la scuola d’arte di piazza Liberazione. Il Comune di Modena e l’istituto mettono, infatti, a disposizione risorse economiche per accedere alle attività didattiche e formative della scuola consentendo ai ragazzi e ragazze under20 interessati di usufruire, quindi, di un significativo abbattimento dei costi di iscrizione. Online sono pubblicati i documenti per richiedere entro mercoledì 20 dicembre il beneficio previsto per i giovani che intendono candidarsi all’opportunità (www.comune.modena.it/ informagiovani).

I contributi riguardano, in particolare, i percorsi riservati ai ragazzi da 11 a 20 anni; le risorse previste ammontano a 400 euro per ragazzo e al massimo 600 euro per famiglia, in caso in un nucleo ci fossero più di un figlio con i requisiti. I fondi stanziati ammontano complessivamente a 15mila euro euro (12mila erogati dall’Amministrazione e 3mila dall’istituto) e possono accedervi, fino a esaurimento, le famiglie il cui indicatore Isee nell’anno in corso non supera 16.215 euro e che nel periodo 2023-2024 non ricevono sostegni pubblici per attività similari.

Le lezioni a Talentho, tenute da docenti qualificati, puntano ad avviare i giovani alla formazione di base sulle varie discipline; oltre alla formazione tecnica, poi, i laboratori offrono ai partecipanti la possibilità di esibirsi in spettacoli, rassegne, concorsi e concerti promossi dalla scuola d’arte nell’ambito della programmazione artistica. Viene favorita ulteriormente, quindi, la possibilità di incontrare lungo il proprio percorso di crescita adulti in grado di promuovere relazioni significative e di sostenere e accompagnare processi di sviluppo individuale, creativo e lavorativo. Inoltre, nelle attività ordinarie è possibile trovare laboratori di teatro e danza a cui partecipano in maniera integrata ragazzi con disabilità e normodotati.

In parallelo ai corsi, che proseguono per tutto l’anno, Talentho ha avviato nelle scorse settimane anche il percorso “Musica e società”: costituire un gruppo di giovani musicisti di diverse età che si esibisca nell’ambito di manifestazioni organizzate sul territorio e al Teatro Comunale Pavarotti – Freni è l’obiettivo di questo progetto formativo e artistico, che punta anche a diffondere l’educazione musicale come risposta alle difficoltà che gravano sul mondo giovanile e come prevenzione e cura dei disagi psico-sociali. Pure questa iniziativa gratuita è riservata a ragazzi da 11 a 20 e le lezioni, iniziate il 15 novembre, proseguiranno fino a metà giugno 2024. “Musica e società” è sostenuto economicamente dal Comune con la collaborazione della Fondazione Teatro Comunale di Modena.

Infine, sono previsti sconti sui corsi per i giovani da 14 a 21 anni che possiedono la YoungEr card della Regione Emilia-Romagna.