Contagi, superata quota 6.000 in provincia. Oggi tre ricoveri

In provincia di Modena, su 84 nuovi positivi refertati oggi, 34 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 12 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono stati diagnosticati grazie ai controlli pre-ricovero, 4 attraverso i test sierologici, per 31 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I sintomatici sono 34, gli asintomatici 50. Sono 3 i rivoveri ospedalieri, nessuno in condizioni critiche.

I comuni toccati oggi: Campogalliano (3), Carpi (5), Cavezzo, Concordia, Finale (6), Fiorano (3), Formigine (5). Guiglia (2), Marano, Medolla, Mirandola (2), Modena (34), Novi, Pavullo (4), San Vesario (2), San Felice (2), San Prospero, Sassuolo (3), Savignano, Soleiera e 5 residenti fuori provincia.

Si registrano inoltre 28 nuovi guariti, per un totale di 4.398