Contagio, 23 nuovi casi in provincia. C'è anche l'operatore di una Cra

Nuovo balzo in avanti per i casi di positività nel modenese, che salgono a 4.365, in virtù dei 23 tamponi positivi refertati oggi. Si tratta di 12 sintomatici e 11 asintomatici: sono tutti in isolamento domiciliare tranne uno, che si trova ricoverato in ospedale.

I comuni di riferimento sono: Carpi, Castelvetro, Concordia, Fiorano, Formigine (2), Marano. Mirandola, Modena (10), Novi, Sassuolo (2) e due non residenti in provincia.

Fra i nuovi casi 4 sono rientri dall'estero (Moldavia, Ucraina, Grecia e Spagna), 7 rientri dalla Sardegna, 2 casi collegati al focolaio della discoteca di Cervia, 2 in imprese del comparto logistica positivi allo screening aziendale, 1 di contact tracing, 1 un operatore di residenza sanitaria e un caso sporadico.

Il caso di positività relativo all'operatore di residenza sanitaria è stato individuato grazie allo screening di sorveglianza sanitaria predisposto dall'Azienda USL di Modena. Dopo il referto il Dipartimento di Sanità Pubblica ha attivato tutte le misure previste a tutela della sicurezza di ospiti e operatori, come da protocolli ormai consolidati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si aggiungono poi 4 nuovi guariti con due tamponi negativi e 5 nuovi guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 3688 le persone guarite clinicamente, di cui 3622 con anche il doppio tampone negativo.