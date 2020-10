Covid, superati i 5.000 contagi in provincia. Deceduta una 85enne

Oggi in provincia di Modena è stata superata la cifra, puramente simbolica, dei 5.000 contagi. Sono infatti 5.023 le persone accertate come positive al Covid- in questi sette lunghi mesi. Si tratta di 25 casi in più rispetto a ieri, 10 dei quali sintomatici.

Due delle persone positive si trovano ricoverate in ospedale (per altre cause), mentre tutte le altre sono isolate a casa. I comuni di riferimento sono: Carpi (2), Castelfranco, Formigine, Maranello (3), Mirandola (3), Modena (10), Pavullo, Sassuolo (2), Serramazzoni e Spilamberto.

Quattro sono rientri dall'estero (2 Tunisia, 2 Turchia), 10 sono contatti di casi noti, tra cui diversi focolai famigliari, 3 sono stati individuati tramite gli screening sulle categorie professionali e in ambito scolastico, 3 sono risultati positivi al tampone pre-ricovero e 5 sono classificati come sporadici.

Purtroppo per il secondo giorno consecutivo si registra anche un decesso: una donna di 85 anni residente a Campogalliano e con un complesso quadro clinico pregresso. Le vittime sono così 480.

Si aggiungono poi 12 nuovi guariti con due tamponi negativi e 16 guariti clinicamente. Alla data di oggi sono 4134 le persone guarite clinicamente, di cui 3995 con anche il doppio tampone negativo. I casi attivi sono circa 600.