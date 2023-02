A Fiorano Modenese contributi per l’acquisto di biciclette (tradizionali, elettriche a pedalata assistita) e cargo bike

Da molti anni il Comune di Fiorano Modenese promuove la mobilità sostenibile erogando, con risorse proprie, contributi per l’acquisto di biciclette tradizionali, biciclette elettriche a pedalata assistita e cargo bike, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030 del PAIR e del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e per il Clima. Per l’anno 2023 il fondo a disposizione ammonta a 7.000 euro, rifinanziabili in corso d’anno.

Destinatari dell’incentivo sono i cittadini residenti a Fiorano Modenese.

Il contributo è erogato per l’acquisto al massimo di un mezzo all’anno per nucleo famigliare ed è possibile fare richiesta fino all’esaurimento del fondo dedicato. Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 1° settembre 2022 in poi.

Il contributo erogato è pari al 50% del prezzo di vendita (IVA inclusa) dell’articolo scelto, e comunque non superiore a 200 euro complessivi. Non è ammessa la cumulabilità di questo incentivo comunale con quelli erogati da altri enti per l’acquisto dei medesimi mezzi.

In caso di accettazione della domanda, l'erogazione avverrà in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla data della richiesta.

Per fare domanda è necessario compilare il modulo reperibile sul sito del Comune di Fiorano Modenese e inviarlo tramite PEC (completo di tutta la documentazione richiesta ) all’indirizzo mail comunefiorano@cert.fiorano.it. In alternativa è possibile anche consegnarlo all’Uff. Protocollo, telefonando per un appuntamento al numero 0536 833225.