Unimore aderisce a PA110&Lode, corsi agevolati per i dipendenti pubblici

In quest’ottica è stato promosso il Piano strategico nazionale per la valorizzazione e lo sviluppo dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici “Riformare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, che prevede, come uno dei Piani di Intervento, il Piano PA 110 e lode.

Nell’ambito di tali iniziative, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Unimore hanno siglato un protocollo di Intesa che recepisce le direttive del Piano e che riporta l'offerta formativa resa disponibile con riferimento all'Anno Accademico 2022/2023.

I corsi di studio coinvolti nell’iniziativa sono 26, sia di primo che di secondo livello, oltre a due master e un corso di perfezionamento. Nello specifico, i quattordici CdS di I livello (triennali) che rientrano nell’accordo sono: Scienze della comunicazione; Economia aziendale e management; Economia e finanza; Scienze giuridiche dell'impresa e della pubblica amministrazione; Costruzioni e gestione del territorio; Scienze geologiche; Scienze naturali; Chimica; Informatica; Lingue e culture europee; Storia e Culture contemporanee; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze Biologiche; Biotecnologie; Scienze e Tecnologie agrarie e degli alimenti; Ingegneria Civile e Ambientale.

I dieci Corsi di Laurea di secondo livello (magistrali), invece, sono: Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni; Analisi, consulenza e gestione finanziaria; Direzione e consulenza d'impresa; Relazioni di lavoro; Economia, Politiche Pubbliche, Sostenibilità; Giurisprudenza; Ingegneria gestionale; Digital Automation Engineering; Languages for communication in international enterprises and organizations - lingue per la comunicazione nell'impresa e nelle organizzazioni internazionali; Lingue, culture, comunicazione.

Nel protocollo d’intesa rientrano anche il Master di II Livello in modalità FAD Interateneo con l'Università degli Studi di Roma Tre in "Didattica Museale e generale", il Master di II livello in “Studi Avanzati di Educazione Museale” e il Corso di perfezionamento in Management per la Direzione di Strutture Sanitarie Complesse.

“La formazione dei dipendenti – sottolinea il Magnifico Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro - è un pilastro della progettualità incentrata sulle competenze che stiamo portando avanti seguendo le direttrici del Piano strategico di Ateneo: in questo senso, l’ampliamento e lo sviluppo di conoscenza assume un’importanza ancor più strategica nella Pubblica Amministrazione, alla luce delle sfide collegate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che la attendono. Sono molto lieto, dunque, che anche il nostro Ateneo possa contribuire in misura rilevante a questo imponente progetto avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica”.

Nel corso dell’ultima seduta del Senato Accademico, inoltre, è stato approvato un primo contingente di posti a disposizione già a partire da questo Anno Accademico.

L’offerta formativa, che sarà ancora più estesa per il prossimo anno accademico 2023-2024, prevede ora la riserva di cinquanta posti in nove corsi di laurea, oltre ai già citati master e corso di perfezionamento, già attivi.

Per quanto concerne la contribuzione prevista per l’iscrizione ai corsi di studio, è stata determinata in un importo forfettario di 500,00 euro a cui sono da aggiungere le voci fisse (tassa regionale, imposta di bollo ed assicurazioni) per euro 159,67 per un totale onnicomprensivo di euro 659,67.

Si tratta di una importante opportunità per lavoratrici e lavoratori, in piena coerenza con le prospettive, europea e nazionale, che concepiscono formazione continua e rafforzamento delle competenze come aspetti centrali per la qualità del lavoro e l’efficienza dei sistemi amministrativi e della pubblica amministrazione.

Maggiori informazioni sui bandi in corso possono essere reperite all’indirizzo https://qui.unimore.it/pa110.