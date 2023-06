Costellazioni, alcuni migranti coinvolti nelle pulizie del quartiere insieme ai volontari

È in programma nella mattinata di sabato 3 giugno il secondo intervento ambientale di pulizia delle aree verdi nell’area di via delle Costellazioni, al Villaggio Zeta, nell’ambito del percorso avviato nelle settimane scorse da un gruppo di volontari del quartiere 4 di Modena (il “Gruppo Z”) e dalla cooperativa L’Angolo. Al primo appuntamento, a inizio maggio, hanno partecipato quattro volontari del gruppo e cinque richiedenti asilo ospiti del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di via delle Costellazioni 170 gestito dalla cooperativa; insieme hanno raccolto circa 90 chilogrammi di rifiuti, poi prelevati dagli operatori di Hera per il conferimento e lo smaltimento.

L’attività scaturisce dalla collaborazione tra il Quartiere 4 San Faustino – Madonnina – Quattro ville, presieduto da Carmelo De Lillo, e la cooperativa stessa e si colloca all’interno di un bando a cui ha partecipato L’Angolo nel 2022. È previsto, in particolare, un progetto di integrazione e collaborazione con diversi soggetti del territorio del quartiere, tra cui il Consiglio dell’assemblea territoriale, per attivare iniziative esterne e interne alla cooperativa. Una di queste azioni si concentra, appunto, sulla condivisione degli spazi all’aperto di via delle Costellazioni, anche col coinvolgimento dei residenti e lo sviluppo di percorsi informativi, e sulla realizzazione di interventi integrati di pulizia negli spazi pubblici e nelle aree verdi, in particolare nei pressi delle scuole.

Il progetto ambientale prevede, quindi, la collaborazione dei volontari del Q e in particolare il Gruppo Z, che attualmente si definisce “Puliamo con i migranti”, attivo da oltre quattro anni e composto da circa quindici persone. L’obiettivo è dare cadenza mensile alle azioni di pulizia dei rifiuti, in cui i richiedenti asilo coinvolti hanno utilizzato le attrezzature del Quartiere 4 e hanno operato con la copertura assicurativa da parte della cooperativa.