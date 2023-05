"La cultura come antidoto alle mafie”, Bosi all'assemblea annuale Avviso Pubblico

È dedicata a “La cultura come antidoto alle mafie” l’assemblea annuale dell’associazione Avviso Pubblico che si chiude oggi, venerdì 5 maggio, a Monte Sant’Angelo in Puglia e alla quale partecipa l’assessore alle Politiche per il lavoro e la legalità Andrea Bosi in rappresentanza del Comune di Modena, socio dal 2011.

L’assemblea riunisce sindaci e amministratori locali provenienti da ogni parte d’Italia per una due giorni (il 4 il 5 maggio) di eventi, incontri, dibatti e scambio di esperienze e buone pratiche.

L’assessore Bosi, che è anche vicepresidente dell’associazione, ha presentato le azioni attuate dall’amministrazione modenese per la promozione della legalità e il contrasto ai fenomeni mafiosi: l’istituzione del tavolo per la legalità, le azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico, lo sportello antiusura e le molte attività di educazione alla cittadinanza responsabile realizzate nelle scuole e all’università.

Nata nel 1996 con 14 enti partecipanti, oggi l’associazione Avviso pubblico riunisce più di cinquecento soci, tra Comuni, Unioni dei Comuni, Province e Regioni (di cui 70 in Emilia Romagna), con l’obiettivo di creare un collegamento tra gli amministratori pubblici che promuovono concretamente la cultura della legalità nella politica, nell’amministrazione pubblica e sui territori che governano.

Il Comune di Modena aderisce ad Avviso Pubblico dal 2011 ed è capofila del Coordinamento Provinciale dal 2014.