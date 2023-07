David Lloyd Modena è sponsor dei Daigialli Camp di Modena Fc

Con la fine della scuola e l’inizio delle vacanze estive, le giornate di bambini e giovani ragazzi sono pervase da tempo libero. I genitori che desiderano riempire questo tempo unendo la necessità di fare movimento e la volontà di stare in compagnia, questa estate possono affidarsi ai DAIGIALLI CAMP e a David Lloyd Modena, il nuovo punto di riferimento premium per le attività sportive e di fitness della città, che quest’anno è sponsor dei camp organizzati da Modena Football Club.

Dopo l’apertura di David Lloyd Modena, il gruppo inglese continua a supportare la comunità locale emiliana attraverso la promozione di attività e giornate destinate a bambini, adulti e intere famiglie, all’insegna dello sport e del benessere. Anche nel comune emiliano David Lloyd Clubs mantiene il suo DNA di Family Club che da sempre lo caratterizza, prendendosi cura di tutti i componenti del nucleo familiare, sia con attività da svolgere insieme sia con momenti pensati per i singoli componenti.

David Lloyd Clubs ha sempre supportato attivamente le generazioni più giovani e questo impegno continuerà anche nel nuovo Club di Modena. Anche qui sarà infatti presente il DL Kids, il programma di David LloydClubs dedicato ai bambini dai 3 ai 13 anni, in cui i piccoli potranno sviluppare nuove capacità in un ambiente stimolante seguendo corsi di tennis, padel e nuoto con istruttori esperti, stringendo nuove amicizie all’insegna del divertimento.

Oltre ad attività pensate per la famiglia, il Club sa che è importante anche dedicare del tempo a se stessi: mentre i bambini e i ragazzi si divertono seguendo attività pensate appositamente per il loro movimento e benessere, gli adulti potranno prendersi cura di sé senza distrazioni, scegliendo di seguire determinati corsi di fitness oppure rilassandosi a bordo piscina.

La sponsorizzazione dei DAIGIALLI CAMP di Modena FC rispecchia l’impegno di David Lloyd Modena nel fornire a giovani ragazzi e ragazze gli strumenti e i corsi per lavorare sul proprio benessere personale fin dalla tenera età, senza tralasciare il divertimento. Dario Milanin, General Manager di David Lloyd Modena, ha commentato: “È stato un onore essere invitato all’inaugurazione dei DAIGIALLI CAMP e vedere tanti giovani talenti modenesi pronti per vivere un’esperienza calcistica di alto livello. Non vediamo l’ora di accoglierli, insieme alle famiglie, anche all’interno del nostro Club dove potranno presto scoprire tutte le varie attività pensate per i genitori, per i più piccoli e da svolgere in compagnia!”.

Con la sponsorizzazione dei DAIGIALLI CAMP, David Lloyd Modena promuove attività dedicate a giovani ragazzi e ragazze mentre i genitori degli iscritti potranno trascorrere un’intera giornata al Club, ad esempio rinfrescandosi con un tuffo in piscina o godersi alcuni momenti di completo relax.