Diagonale, quasi concluso il collegamento tra le vie Saltini e Nobili

Conclusi per il 70% i lavori della nuova Diagonale tra le vie Saltini e Nobili. Il fondo stradale in ballast lascia intravedere la nuova rotatoria e la strada di riconnessione

L’asfalto ancora non c’è, ma dal fondo stradale si possono già intravedere la rotatoria e il nuovo tratto di strada che consentono di collegare proprio lì, tra le vie Saltini e Nobili, il centro storico di Modena con un pezzo di città finora separato.

È solo uno dei punti di riconnessione est-ovest in corso di realizzazione con i lavori della Diagonale di Modena, un corridoio ecologico dedicato alla mobilità sostenibile che si sviluppa sul percorso liberato dalla linea ferroviaria storica, dismessa alla fine del 2014.

L’opera, i cui lavori hanno preso il via a luglio e sono giunti circa al 70 per cento, consentirà appunto di ricollegare pezzi di città in modo ‘sostenibile’ e rappresenterà un asse strategico attorno al quale è destinata a svilupparsi e rigenerarsi la Modena ovest dei prossimi 30 anni.

Il percorso

La Diagonale parte dalla rotatoria Paolucci-Breda, realizzata nel 2017, e consiste in quasi due chilometri e mezzo di pista ciclabile collegata agli altri percorsi ciclopedonali della città, sull’asse che dalla stazione ferroviaria porta fino al polo scolastico di via Leonardo. L’intervento comprende anche la realizzazione del collegamento con l’ingresso sud del cimitero di San Cataldo, oltre ad altri necessari collegamenti e svincoli, per una lunghezza complessiva della parte ciclabile che arriva a tre chilometri e 225 metri. L’infrastruttura è caratterizzata dalla presenza di verde e alberature su tutto il tragitto e dalla predisposizione necessaria alla realizzazione futura di una linea dedicata al trasporto pubblico a fianco del percorso ciclopedonale.

I punti di riconnessione che interessano l’asse della Diagonale, da tempo attesi dai cittadini e risultato di un ampio confronto con la città, in particolare con il Quartiere, sono stati studiati per interferire il meno possibile con il percorso protetto per ciclisti e pedoni. La rotatoria, sfalsata rispetto al percorso della Diagonale così da non interferire con la pista ciclabile, sorge all’altezza della curva di via Nobili ed è collegata a via Saltini attraverso un nuovo tratto stradale che attraversa il corridoio ecologico affiancando il percorso ciclopedonale già realizzato qualche anno fa in occasione del Modena Park. Tra le vie Tabacchi-Cabassi è stato mantenuto l’altro percorso ciclopedonale già aperto nel 2017, mentre le vie Rinaldi-Fiorenzi sono interessate anche da una ricucitura stradale a senso unico in uscita dalla città separata da quella già presente per bici e pedoni. Al Polo Leonardo, infine, la Diagonale si collega con la pista ciclabile della zona scolastica.

L’intervento

L’intervento, dal valore complessivo di due milioni e mezzo di euro, è finanziato dal Comune per 500 mila euro e, per due milioni di euro, con risorse assegnate dalla Regione Emilia-Romagna con i Fondi di coesione del Cipe.

L’intervento della Diagonale è sviluppato in continuità con quello del percorso ciclabile di viale Montecuccoli, un intervento di quasi un chilometro finanziato con il contributo del Por Fesr Asse 4 che rappresenta il collegamento della futura Diagonale con la stazione ferroviaria e il centro storico.

Obiettivo dell’Amministrazione è poi proseguire con il corridoio verde oltre il Polo Leonardo fino all’area fluviale del Secchia e, a questo scopo, il completamento della Diagonale è stato inserito tra i progetti condivisi con la Regione e inviati al Governo per la candidatura al finanziamento nell’ambito del Next Generation Eu, con il Recovery Fund, o per altre opportunità di finanziamento europeo o nazionale. Per raggiungere l’area fluviale del Secchia, in particolare, il percorso ciclopedonale attraverserà un paesaggio agricolo entro il quale poter collegare le aree industriali e commerciali a sud della via Emilia Ovest, le frazioni di Cognento, Cittanova e Marzaglia.

Piantumate una settantina di alberature

È quasi completa la Diagonale, compresi gli elementi di riconnessione della città e il collegamento pedonale tra il corridoio verde e l’ingresso sud del cimitero di San Cataldo.

In particolare, sull’asse della Diagonale, è stata fatta la predisposizione del fondo stradale per una larghezza di circa 11 metri: il ciclopedonale sarà largo 6 metri con a fianco una corsia di quattro metri sede in futuro del tracciato del trasporto pubblico, inframezzati da uno spazio divisorio di un ulteriore metro, dove troveranno collocazione i nuovi punti luce a led lungo. Lungo il percorso, sono state predisposte le caditoie, le condutture per l’illuminazione e per l’impianto di irrigazione.

I lavori proseguiranno ora con la realizzazione delle filette di granito nell’area di sosta prevista in via Fiorenzi e presso la rotatoria Nobili-Saltini, con il completamento della piantumazione di oltre 200 piante di medio e alto fusto, oltre a 400 arbusti, per poi passare all’asfaltatura dell’intero percorso a partire dalla rotatoria Paolucci-Breda in direzione Polo Leonardo. Si procederà, in seguito, all’installazione dei pali d’illuminazione a led, alla posa dell’ultimo strato di asfaltatura in graniglia e alla disposizione degli arredi.

Nei pressi della rotatoria Paolucci e all’altezza di via Fiorenzi, in particolare, sono in corso di realizzazione due aree di sosta, pavimentate con masselli autobloccanti drenanti al 100 per cento, dove saranno posizionate sedute, una fontanella di acqua potabile e una ciclostazione per offrire la possibilità ai ciclisti di effettuare piccoli interventi di riparazione e sistemazione delle biciclette.

I nuovi punti luce led, di varie altezze, saranno complessivamente 130 e andranno a illuminare, oltre al percorso, la nuova rotatoria in via Nobili. Si procederà, inoltre, a rinnovare tutta l’illuminazione perimetrale del cimitero attualmente presente e a predisporre una nuova illuminazione nei pressi dell’ingresso storico.