Divieti e chiusure: come cambia la viabilità di Fiorano per la 4° tappa della Coppi-Bartali

Come già annunciato, venerdì 24 marzo 2023 a Fiorano avrà luogo la 4° tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, corsa internazionale di ciclismo. Gli atleti si recheranno da Piazza Ciro Menotti al punto di partenza vero e proprio, in via Cameazzo, attorno alle 11.30, per poi dare il via alla competizione. Dopo un tragitto che toccherà vari Comuni di pianura e montagna, l’arrivo è previsto attorno alle 16.30 in Piazza Menotti.

Ciò detto, ecco le disposizioni riguardanti la viabilità in relazione alla corsa.

Dalle ore 16.00 di Giovedì 23 marzo alle ore 20.00 di Venerdì 24 marzo è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata sulle seguenti strade: via Vittorio Veneto ambo i lati (da rotatoria via S. Caterina a via Marconi); via Andrea Doria; Piazza Martiri Partigiani; strada che collega via Doria a via della Vittoria; via Silvio Pellico (tra via Mazzini e via Doria); Piazza Salvo d’Acquisto e parcheggio adiacente. A questo si aggiunge il divieto di sosta in via S. Caterina sia lato est (case Minghetti) che lato ovest (Parco XXV aprile) dalle nella giornata del 24 marzo.

Venerdì 24 marzo chiusura stradale dalle 14.30 alle 20.00 (eccetto organizzatori, residenti e soccorsi) sia di via Doria che di via Pellico, in particolare da via Mazzini a via Doria, con istituzione straordinaria di doppio senso di marcia tra via Mazzini e via Manin.

Venerdì 24 marzo chiusura stradale con sospensione traffico dalle ore 14.30 alle 16.30 sulle seguenti strade – e su tutte quelle che si immettono nel circuito: via Statale Ovest (dai confini con il Comune di Sassuolo); via Lamarmora; via Circond. S. Francesco (da via Lamarmora a via S. Caterina); via Santa Caterina; via Vittorio Veneto; via Santuario; via del Ruvinello fino ai confini con Sassuolo. La gara prevede due giri completi di questo tragitto, chiamato “Circuito del Santuario”. Al termine della competizione, le premiazioni avverranno in Piazza, alla presenza di organizzatori e autorità.