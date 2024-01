"E' questa la pace?" in piazza Matteotti il flash mob per dire basta alla guerra

E' andato in scena domenica 14 gennaio in piazza Matteotti a Modena il Flash mob per la pace voluto dal Gruppo Bisabr dopo un confronto con giovani musulmani e non musulmani e volontari anche del nord Italia.

La manifestazione è stata voluta per protestare contro il carro armato di piazza XX settembre, che è stato esposto per le festività nel dicembre scorso, per denunciare l’assedio e i bombardamenti sui civili nella striscia di Gaza da parte delle forze occupanti, ma anche per chiedere di fermare questo massacro, la riapertura dei valichi e dei corridoi umanitari nel rispetto della vita umana e della libertà e dignità del popolo Palestinese.

"I volontari del Gruppo - spiegano gli stessi organizzatori - hanno rappresentato una scena di guerra vissuta da comuni cittadini e bambini, medici, infermieri e giornalisti che vengono coinvo lti nel conflitto quotidianamente. Ogni personaggio tiene con sè un cartello in cui ci c'è un buco a forma di cuore insanguinato a simboleggiare il risultato d istruttivo del Carro A(R)MATO che è stato esposto in piazza XX settembre, ed ogni cartello esprime un pensiero che rappresenta il personaggio. Con la riproduzione di suoni d' esplosioni e sparatorie, ad ogni suono di esplosione cade una persona che è stata coperta con una bandiera Palestinese. Infine uniti in un coro all'unisono chiedono: CESSATE IL FUOCO!"