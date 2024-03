Educazione stradale, gli agenti della Locale nelle scuole di Sassuolo

È in corso di svolgimento il progetto di Educazione Stradale della Polizia Locale del Comune di Sassuolo, sviluppato in collaborazione con il settore Istruzione. Un progetto che si articola in due fasi: la prima fase prevede una lezione svolta dagli operatori di Polizia Locale all'interno delle classi che hanno aderito al progetto; la seconda fase prevede un'uscita diversificata in base all'età dei bambini e alla tipologia di progetto a loro presentato.

Rispetto agli anni passati, le fasi sono state diversificate ponendo l'attenzione, per le scuole dell'infanzia, sulle caratteristiche della strada e su chiunque ne possa usufruire, per le scuole primarie di prima e seconda elementare, sul pedone e sulle regole che esso deve rispettare e infine per i bambini delle classi terze, sull'utilizzo della bicicletta, strumento che, considerata l'età, molti di loro stanno scoprendo.

Le uscite previste a seguito della lezione in classe prevedono: per l'infanzia, una visita interna nel Comando della Polizia Locale di Sassuolo, in modo da scoprire il luogo dove essa opera e ciò che tutti i giorni accade; per le classi prime e seconde un'uscita a piedi nel quartiere di appartenenza della scuola ponendo l'attenzione sulla segnaletica verticale ed orizzontale e sui soggetti che utilizzano la strada; per le classi terze, un'uscita al parco attrezzato con la segnaletica stradale verticale ed orizzontale riprodotta all'interno per imparare ad affrontare e conoscere la strada, in un luogo protetto, utilizzando la bicicletta.