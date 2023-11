Eletta la nuova segreteria del sindacato pensionati Spi Cgil Modena

È stata eletta oggi a stragrande maggioranza (oltre il 90%) dall’Assemblea Generale dello Spi/Cgil di Modena, la nuova segreteria provinciale del sindacato che rappresenta i pensionati.

La segreteria è un allargamento a 6 componenti rispetto alla precedente segreteria. Oltre al segretario Roberto Righi, Patrizia Mazza e Maurizio Sernesi (già nella precedente segreteria), entrano a far parte della segreteria Mariacristina Soli, Ornella Bonacina e Massimo Tassinari

La composizione della nuova segreteria Spi Cgil rispecchia la parità di genere e il pluralismo di competenze e sensibilità. L’impegno sarà rivolto alla continuità dell’azione sindacale di tutela della popolazione anziana e alla risposta ai bisogni della popolazione e del territorio, alla tutela previdenziale, alla contrattazione sociale, alla difesa della sanità pubblica.

Non è un caso che sia stata rinnovata alla vigilia di tre importati iniziative di mobilitazione: lo sciopero Cgil e Uil di domani 17 novembre per cambiare la Legge Finanziaria e per una nuova politica economica, sociale e contrattuale, quello del 24 novembre e l’iniziativa dello Spi Cgil a Roma il 15 dicembre.