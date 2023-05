Pensionati Cisl: Adelmo Lasagni alla guida per altri due anni

Ci sarà ancora Adelmo Lasagni alla guida dei pensionati Cisl di Modena e Reggio per i prossimi due anni. Al suo fianco restano in segreteria Rossana Boni e Domenico Pacchioni. Lo ha deciso il consiglio generale della Fnp Cisl Emilia Centrale, riunitosi alla presenza del nuovo segretario nazionale dei pensionati Cisl Emilio Didonè, del segretario regionale Fnp Cisl Roberto Pezzani e della segretaria generale della Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo.

Ricordando che la Fnp Cisl Emilia Centrale ha oltre 44 mila iscritti, il segretario Lasagni ha ribadito l’impegno della sua sigla nella tutela del potere d’acquisto delle pensioni. “Sono circa 16.500 i pensionati modenesi al minimo, cioè quelli che percepiscono un assegno mensile fino a 499,99 euro e ai quali a dicembre l’esecutivo aveva assicurato l’aumento a 600 euro. Ebbene stanno ancora aspettando l’aumento promesso dal governo a partire da gennaio – ha sottolineato Lasagni - Maggio è il quinto mese consecutivo in cui la legge non viene applicata”.

“Ricordiamo che abbiamo un’inflazione quasi a doppia cifra, una vera e propria tassa sui redditi più bassi, in particolare sulle pensioni. Avevamo accolto con prudenza l’annuncio dell’aumento a 600 euro delle pensioni minime. Si tratta di un obiettivo simbolico verso il passaggio, ben più ambizioso, delle minime a mille euro, più volte citato da esponenti della maggioranza, tra i quali Berlusconi. Invece a oggi non abbiamo ancora nulla”.

La Fnp Cisl pone attenzione anche al tema dello scorporo nel calcolo della spesa pubblica, separando la previdenza dall’assistenza per evitare letture distorte sull’impiego delle risorse. I pensionati Cisl, infine, chiedono il rifinanziamento sia del fondo per la non autosufficienza che, in generale, della sanità pubblica. Quest’ultimo settore nell’ultimo decennio ha subìto tagli per oltre 40 miliardi di euro, con conseguenze sulle fasce più deboli, come gli anziani.