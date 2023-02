In Florim torna “Un cuore sano per amico” il progetto per le scuole

Sono 250 gli studenti delle scuole medie del territorio sassolese che, quest’anno, faranno ‘tappa’ in Florim per partecipare alle lezioni sul cuore, l’apparato cardiocircolatorio e il suo funzionamento, promosse dalla Cardiologia dell'Ospedale di Sassuolo.

L’iniziativa “Un cuore sano per amico” è unica nel suo genere per la provincia di Modena, e quest’anno vede impegnate tutte le classi terze delle scuole medie del comprensorio sassolese. Prende il via nella settimana delle ‘Cardiologie Aperte’ (dal 12 al 19 febbraio 2023), la campagna di informazione promossa da ANMCO e Fondazione ‘Per il tuo cuore’ HCF Onlus, per la prevenzione cardiovascolare e controllo dei fattori di rischio in tutta Italia.

L’obiettivo degli incontri tra sanitari dell’ospedale e studenti, accompagnati dai loro insegnanti, è fornire strumenti informativi per salvaguardare il benessere del cuore e comprendere in modo semplice l’importanza di una vita sana ed equilibrata. L’incontro di apertura del ciclo di 6 ‘lezioni’ si è svolto il 14 febbraio in "Florim Gallery", lo spazio multifunzionale che l’azienda apre al territorio per eventi e iniziative culturali. Alla prima ‘lezione’ ha portato i suoi saluti anche l’Assessore del Comune di Sassuolo, la Prof. Alessandra Borghi, che ha le Deleghe alla Pubblica Istruzione e Formazione. Il progetto è nato alcuni anni fa dall’idea della Dr.ssa Ermentina Bagni (Dir. UO Cardiologia Ospedale Sassuolo) e della Dr.ssa Marcella Camellini (medico cardiologo Ospedale di Sassuolo, Coordinatore del training Site AHA e Responsabile Scientifico Progetto salute&formazione) e del Dr. Maurizio Agradi (Nutrizionista).

Dopo aver parlato di prevenzione e i corretti stili di vita, di alimentazione e degli effetti nocivi del fumo e delle droghe, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di assistere e quindi provare – grazie all’ausilio di alcuni manichini – ad eseguire alcune manovre di primo soccorso in caso di arresto cardiaco.

Quest’anno, inoltre, l’attività dedicata alle scuole dalla Cardiologia dell’Ospedale di Sassuolo si arricchisce, grazie a Florim, di un ulteriore progetto. Ad essere coinvolto sarà il “Selmi Biologico”. Le classi quarte dell’istituto superiore di Modena saranno ospitate, ad aprile prossimo, nel Centro Florim salute&formazione, per due incontri dedicati alla Simulazione Medica Avanzata.