Formigine. Riqualificazione del centro storico, tutti i lavori in cantiere

“Mai, come in questo periodo di ripartenza, risulta strategico proseguire i cantieri di riqualificazione del tessuto urbano cittadino; questi lavori per un centro storico più attrattivo, infatti, sono un moltiplicatore per l’economia locale e hanno un’enorme valenza sociale per il grande significato simbolico e legato al senso di appartenenza dell’intera comunità nei confronti del cuore della nostra città”.

Con queste parole, il Sindaco di Formigine Maria Costi annuncia i prossimi cantieri che interesseranno il centro storico.

I cantieri conclusi

È appena terminato il cantiere per la rigenerazione di via Gandini, così come sono stati completati i lavori nel tratto di via Gramsci che fiancheggia il castello, con la rifinitura di manto stradale e marciapiedi, la rimozione e la sostituzione dei vecchi pali della luce e la ripiantumazione degli alberi al posto di quelli abbattuti perché ammalorati.

Nuove opere

A breve partiranno i lavori di riqualificazione di via San Pietro, con il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi e con il nuovo tracciato di una pista ciclabile che, nei prossimi mesi, si ricongiungerà con il passaggio ciclopedonale che dovrebbe attraversare l’area delle ex opere parrocchiali (fra via Giardini e via Mazzini) in un’operazione di ricucitura architettonica e urbanistica fra il centro storico e gli spazi aperti del Parco della Resistenza e di Villa Gandini.

Nel frattempo, è iniziato un percorso partecipativo con i residenti e i commercianti per definire una progettualità operativa in grado di riqualificare anche il tratto di via Vittorio Veneto di fianco alla chiesa. Mentre continua l’attività progettuale e la relativa ricerca di finanziamenti per la riqualificazione di via San Francesco e per la rigenerazione dell’area che comprende le ex scuole Carducci e il Parco dell’Acquedotto e delle Tre fontane.

In questa visione di ampio respiro sono contemplati anche nuovi interventi di arredo urbano e la revisione totale dell’attuale illuminazione pubblica in tutto il centro storico.

Entro quest’anno, sono previsti interventi di manutenzione e decoro urbano anche nei centri storici delle frazioni.