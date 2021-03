Formodena: potenziare l'Amministrazione pubblica per il rilancio del dopo Covid

Potenziare le attività a servizio dell’Amministrazione pubblica per preparare e accompagnare il rilancio dopo il Covid. È uno degli obiettivi che si pone Francesca Malagoli, nuova direttrice di ForModena che questa mattina, lunedì 15 marzo, insieme al presidente Francesco Ori, ha incontrato in Municipio il sindaco Gian Carlo Muzzarelli.

L’incontro è stato l’occasione per condividere il nuovo progetto aziendale della società di formazione professionale per i territori modenesi della quale sono soci i Comuni di Modena, Carpi e l’Unione dei Comuni dell’Area nord, un progetto che intende “valorizzare – ha sottolineato Malagoli – le competenze già presenti e puntare sulla qualità dei percorsi, per esempio realizzando progetti di alta formazione per gli amministratori e i dipendenti pubblici che dovranno governare i cambiamenti necessari per un ritorno a una nuova normalità dopo la pandemia”. Un obiettivo che potrà essere raggiunto rendendo più strette le relazioni tra i soci e mettendosi, ha detto ancora Malagoli “in una posizione di ascolto, dialogo e lettura dei bisogni per poter fornire una risposta adeguata e di qualità”.

Anche il sindaco Muzzarelli ha sottolineato l’importanza di una formazione “che sarà sempre più strategica, in particolare nei settori del sociale, della scuola e della riorganizzazione dell’amministrazione, per ripartire dopo il Covid, senza escludere nessuno, in un mondo che sarà diverso”.

Francesca Malagoli è già da alcuni mesi la nuova direttrice di ForModena, dopo aver vinto un concorso lo scorso anno, succedendo a Liviano Ruoli che, nel frattempo, è andato in pensione. Modenese, è laureata in Economia e commercio con un master in Gestione e progetti no profit e un diploma di coach professionista. Viene da vent’anni nella formazione professionale nelle imprese private e negli ultimi anni ha svolto attività di formazione e consulenza aziendale soprattutto negli ambiti delle competenze manageriali e del welfare aziendale.