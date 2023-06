Il contributo per l'affitto si allarga ad altre 146 famiglie in difficoltà

Altre 146 famiglie modenesi nei prossimi giorni riceveranno il contributo per la locazione attraverso il Fondo regionale 2022 per l’affitto che intende sostenere nuclei in difficoltà con il pagamento del canone.

A seguito dell’emendamento approvato dal Consiglio comunale di Modena il 30 marzo sono stati stanziati infatti 200 mila euro aggiuntivi per contrastare la povertà abitativa e compensare i tagli del Governo.

L’Ufficio Casa del Comune di Modena ha pertanto provveduto a effettuare il conseguente scorrimento della graduatoria dei beneficiari, ora online sul sito del Comune consultabile dai richiedenti nel rispetto e tutela della Privacy.

Le risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per Modena ammontano complessivamente 2.086.353 euro e il contributo medio assegnato a ciascuna famiglia è di 1.368 euro, pari a tre mensilità del canone.

Complessivamente le domande giunte all’Ufficio Casa per ottenere il contributo sono state 3.801 (66.526 su tutto il territorio regionale) di cui 3.514 ammesse perché in possesso dei requisiti. Grazie alle risorse del fondo regionale ne sono state già finanziate 1.525 che nei prossimi giorni, con il nuovo scorrimento della graduatoria, diventeranno 1.671.

Per informazioni e chiarimenti è ancora attivo il numero di telefono 059 2032223 (in orario d’ufficio) e l’indirizzo di posta elettronica (contributo.affitto@comune. modena.it) che l’Ufficio Casa aveva attivato per aiutare i cittadini nella presentazione della domanda.