Non solo Pronto Soccorso, apre anche a Carpi il Centro di Assistenza e Urgenza

Sarà operativo dalla mattina di domani il Centro di assistenza e urgenza di Carpi. Ricavato nel complesso dell'ospedale Ramazzini, apre anche in città il CAU per dare risposte alle patologie urgenti ma non gravi, cn l'obiettivo dichiarato di alleggerire il lavoro del Pronto Soccorso cittadino dai codici di minore gravità.

La struttura è stata ufficialmente questa mattina alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini, l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini, due sindaci delle città, Gian Carlo Muzzarelli e Alberto Bellelli , i Direttori generali di Azienda USL di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria, rispettivamente Anna Maria Petrini e Claudio Vagnini , il Direttore del Distretto sanitario di Modena Andrea Spanò e la Direttrice del Distretto sanitario di Carpi Stefania Ascari.

Come si accede al CAU

Il Cau di Carpi si trova al piano terra dell’Ospedale Ramazzini, in locali rinnovati che sono collocati di fianco alla Farmacia ospedaliera. L’accesso è dall’ingresso principale di via Molinari, è necessario prendere un numero relativo al Cau dal totem posizionato vicino alla portineria e seguire il percorso indicato dalla segnaletica sul pavimento.

Negli spazi dedicati al Centro di assistenza e urgenza si trovano una sala d’attesa e tre ambulatori per le visite e l’osservazione dei pazienti. Il Cau di Carpi è aperto 7 giorni su 7 dalle 8 alle 24. Invece dalle 24 alle 8 si può contattare il numero unico di Continuità assistenziale 800 032032.

Perchè andare al CAU?

Nei Cau, grazie a medici di assistenza primaria e infermieri, vengono assistite persone con problemi di salute urgenti ma non gravi quali, ad esempio, lievi traumatismi, ferite superficiali, nausea o vomito, dolori articolari. L’elenco completo dei sintomi e delle patologie è pubblicato sul sito dell’Azienda Usl di Modena ( https://www.ausl.mo.it/centro-assistenza-e-urgenza-cau ) e sul sito della Regione nella pagina https://salute.regione.emilia-romagna.it/emergenzaurgenza/domande-frequenti .