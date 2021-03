Inaugura a Brodano di Vignola la seconda Farmacia Comunale

Ha aperto la seconda farmacia comunale di Vignola. E’ stata, infatti, inaugurata nella mattinata di venerdì 5 marzo, con una sobria cerimonia, la farmacia comunale “Giovanna Carbonara” che si trova a Brodano, in via Natale Bruni 273. La cerimonia del taglio del nastro si è tenuta alle ore 10.00, senza pubblico, alla presenza delle sole autorità civili, religiose, polizia locale e degli operatori della farmacia, nel rispetto della normativa per il contrasto alla diffusione della pandemia.

A tagliare materialmente il nastro della nuova struttura sono state la sindaca di Vignola Emilia Muratori, la presidente di Vignola Patrimonio Giulia Bazzani, gli altri membri della CdA e la direttrice della nuova farmacia Cristiana Ceci. Erano presenti anche gli assessori Mauro Smeraldi e Luca Righi, il parroco Don Luca Fioratti, il direttore della farmacia “Attilio Neri” Claudio Fogliani e la farmacista Elena Malavasi impiegata nella nuova struttura.

“E’ un traguardo importante per il nostro territorio e per la nostra Amministrazione – spiega la sindaca di Vignola Emilia Muratori – La città di Vignola, da oggi, si dota di una seconda farmacia comunale, dopo la “Attilio Neri” situata nel complesso Marco Polo. Questa farmacia è stata intitolata alla memoria della dottoressa Giovanna Carbonara, giovane e apprezzato medico, prematuramente scomparsa ed è posta al servizio di una frazione, quella di Brodano, sempre più popolata e che necessita di nuovi servizi di vicinato. Inaugurare una nuova farmacia in mezzo a una pandemia significa garantire un ulteriore presidio sanitario ai cittadini, un luogo di riferimento per ottenere aiuto, servizi, consigli e naturalmente medicinali. Come Amministrazione – conclude Emilia Muratori - abbiamo cercato di accelerare le procedure per la sua apertura proprio per essere ancora più vicini ai cittadini e alle loro esigenze, soprattutto in un momento sanitario così delicato”.

La nuova farmacia “Giovanna Carbonara” sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30.