La salute di bambini e anziani, due incontri nell’Appennino del Distretto di Sassuolo

Nel periodo ‘clou’ delle vacanze estive l’Azienda USL di Modena ha organizzato due incontri informativi e formativi sulla salute di bambini e anziani nell’Appennino del Distretto di Sassuolo, rivolti sia ai residenti sia a turisti e visitatori, in collaborazione con i Comuni del territorio. Il 23 agosto a Palagano (appuntamento alle 20.30 al cinema teatro ‘Ranucci’) si terrà una conferenza organizzata dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dal titolo ‘Verso un futuro condiviso. Istruzioni d’uso per non perdere la memoria e prevenire le malattie dementigene’: interverranno le dottoresse Barbara Manni e Chiara Galli del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze del Distretto sanitario di Sassuolo, l’evento si replicherà l’8 settembre a Frassinoro (ore 20.30 nella sala del Castello della Badia).

Il 30 agosto sarà invece Prignano Sulla Secchia la località dell’incontro dedicato alla prima infanzia con un focus su manovre di disostruzione delle vie aeree e incidenti domestici, il secondo incontro estivo in Appennino dopo quello di Montefiorino. Appuntamento il 30 agosto alle 17.30 nella sala convegni del Municipio di Prignano, in via Allegretti 216: interverranno le dottoresse Giulia Tosetti e Teresa Molitierno della Pediatria di comunità del Distretto.