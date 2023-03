Salute dei giovani atleti, a Sassuolo incontri per società sportive e famiglie

Giovani e sport. Un legame che va oltre l’aspetto tecnico, ma affonda le radici nell’aspetto relazionale, nelle corrette abitudini alimentari e nel trovare giusto equilibrio nel rapporto con la famiglia e i coetanei.

Parte da questo presupposto il ciclo di 6 incontri a ingresso gratuito dal titolo ‘In Campo come nella vita. Educare con lo Sport’, che prenderà il via il prossimo 29 marzo presso il Mapei Football Center di Sassuolo (via Giorgio Squinzi 1) e successivamente verrà ospitato anche alla Sala Gianpaolo Biasin (via La Rocca 22), sempre a Sassuolo.

L’iniziativa, che coinvolge l’Azienda USL di Modena con il Servizio di Medicina dello sport e la Psicologia Clinica e di Comunità, e l’Ospedale di Sassuolo SpA, centro di riferimento per la traumatologia ortopedica del territorio e per la diagnostica per immagini, è promossa dal Comune di Sassuolo, dalla Consulta dello Sport e dal Sassuolo Calcio.

Il percorso, che ha portato alla programmazione degli incontri è nato dall’esigenza delle società sportive di approfondire le principali problematiche che riguardano il benessere psico-fisico dei giovani atleti. L’Ausl di Modena e l’Ospedale di Sassuolo si sono messi a disposizione per fornire supporto e assistenza creando un tavolo di lavoro ad hoc.

Gli incontri affronteranno diversi aspetti del binomio giovani-sport, compreso l’aspetto più normativo e di riforma del settore, insieme ad approfondire temi come l’alimentazione, il doping, la figura dell’allenatore, le relazioni familiari, l’autostima e tanto altro. Nel corso delle serate rivolte a famiglie, giovani e appassionati di sport, i professionisti del territorio dialogheranno tra loro cercando anche di coinvolgere il pubblico presente con le loro esperienze.

Il primo appuntamento, in programma è per il 29 marzo al Mapei Football Center dalle ore 20.00 alle 21.30, e sarà incentrato sulla Riforma del terzo settore (interviene il Dottor Paolo Mancini dello Studio Mancini) e le visite di idoneità sportive con il Direttore della Medicina dello Sport dell’Ausl di Modena, Gustavo Savino.

“Il ciclo di incontri organizzato nel distretto di Sassuolo nasce dall'intento di offrire alle società sportive del territorio alcuni spunti di approfondimento e dibattito in merito a tematiche di interesse per atleti, operatori sportivi, allenatori, preparatori – dichiara Gustavo Savino, Direttore della Medicina dello Sport dell’Azienda USL di Modena -. Saranno affrontati i temi della certificazione di idoneità, l'uso di integratori e farmaci nello sport, la sana alimentazione, gli aspetti psicologici correlati alla pratica sportiva, la traumatologia ed il recupero dagli infortuni. Il ciclo di incontri potrà essere lo spunto per rendere questa opportunità un appuntamento periodico per un costante aggiornamento a vantaggio di tutte le figure che operano nello sport a tutela della salute e della sicurezza degli atleti a qualsiasi livello”.

“Il tema del benessere e della promozione alla salute passa attraverso i diversi contesti di vita in cui i giovani e le loro famiglie sono inseriti e coinvolti: lo sport è sicuramente uno di questi – afferma Giorgia Pifferi, Direttrice della Psicologia Clinica dell'Ausl di Modena -. Nell'ambito della attività sportiva i ragazzi possono sperimentare e allenare non solo le abilità fisiche, ma anche le abilità psicosociali e relazionali, fondamentali per assolvere ai compiti quotidiani nella vita. Questo ciclo di conferenze offre uno spazio di confronto sui temi della promozione della salute e prevenzione del disagio, permettendo di mettere in rete le risposte ai bisogni dei giovani”.