Intitolazione di due asili nido a Fiorano Modenese

Questa mattina, sabato 3 dicembre, hanno avuto luogo le piccole cerimonie di intitolazione dei nidi d'infanzia del Comune di Fiorano Modenese. I nomi degli asili sono nati al termine di un percorso che ha visto la partecipazione dei bambini e delle loro famiglie insieme alle educatrici delle strutture e ai coordinatori pedagogici, attraverso laboratori e incontri. Per cui i nomi scelti sono “La tana del tasso” per il nido di via Don G. Messori e la “La collina dello scoiattolo” per il nido di piazza XVI marzo 1978.

Le scoperture delle targhe sono avvenute alla presenza dell’amministrazione comunale e delle famiglie che popolano questi istituti, con momenti ludici e laboratoriali, in un bel contesto di partecipazione e condivisione.

“Dare un nome a una scuola – sottolinea il sindaco Tosi – significa in un certo senso darle una identità. Se poi lo si fa attraverso il coinvolgimento dei bambini che la frequentano, è una cosa molto bella, che educa tra l'altro il bambino alla partecipazione e ad essere protagonista delle decisioni che riguardano lui e la comunità”.

"I servizi per l’infanzia – afferma l’assessore Luca Busani – sono sempre al centro del nostro impegno amministrativo, prova ne è il recente aumento dei posti disponibili all’interno degli asili nido. Ci è sembrato quindi doveroso, a distanza di quasi 50 anni dalla loro apertura, valorizzare questi due spazi educativi peculiari dandogli un nome attraverso il coinvolgimento di insegnanti e bambini”.