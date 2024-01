Ancora test per i sistema IT-Alert, a Modena si simula un incidente industriale

Una nuova serie di test per IT-alert, il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro Paese. Per proseguire nel processo di familiarizzazione con la ricezione del messaggio IT-alert declinato per rischi specifici, tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio verranno simulate tre diverse tipologie di emergenza: il collasso di una grande diga, un incidente industriale rilevante e, per la prima volta, un incidente nucleare oltre i confini nazionali.

I test interesseranno porzioni di territorio ristrette, sulla base dello scenario di rischio simulato. Come nel caso dei precedenti test, chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio che rimanda alla pagina web del sito IT-alert, dove sarà possibile visionare il testo del messaggio reale che i cittadini riceverebbero in caso di allarme per quel determinato rischio. Sulla pagina sarà presente anche il link al questionario, a cui sono invitati a rispondere sia chi ha ricevuto correttamente il messaggio sia chi, pur trovandosi nell'area di test, non ha ricevuto la notifica.

È utile ricordare che il sistema di allarme pubblico sarà operativo per le diverse tipologie di rischio solo dopo l'esito positivo della fase di sperimentazione. In particolare, nella settimana dal 22 al 26 gennaio il messaggio di test arriverà sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno nelle aree target

Tra queste ci sarà anche Modena, mercoledì 24 gennaio alle ore 12:00. Verrà simulato un caso di "incidente rilevante in stabilimenti industriali" presso la SCAM S.P.A. di strada Bellaria. Una scelta non casuale, dal momento che l'azienda modenese - che produce e commercializza prodotti per la nutrizione e la difesa vegetale (fertilizzanti e agrofarmaci) - rientra tra quelli a rischio di incidente rilevante per la diffusione di sostanze chimiche pericolose. NOn si tratta per altro di una novità, visto che Scam è dotata di un piano di emergenza spesso sottoposto a revisione e oggetto anche di una simulazione alcuni anni fa.

Anhe in questo caso si tratterà soltanto di un'esercitazione, che non deve allarmare in alcun modo. Per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale soggetto alla direttiva Seveso il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST