Lavori in via Vignolese e via San Faustino, sensi unici alternati e possibili disagi

Nella giornata di domani, mercoledì 10 gennaio, la circolazione in via Vignolese, all’incrocio con via Zamenhof, sarà a senso unico alternato regolato da movieri, per consentire lavori di pronto intervento alla rete idrica a cura di Hera spa.

Per consentire l’intervento, la stessa via Zamenhof sarà chiusa all’altezza di via Vignolese: il percorso alternativo consigliato è attraverso la parallela via Santhià, via Gandini e via Zamenhof.

Sempre nella giornata di domani in via San Faustino nel tratto che va da via Luosi a via Zanichelli, la circolazione stradale sarà sospesa e la sosta vietata, con rimozione, per consentire lo smontaggio di una gru.

Durante l’intervento in via Luosi sarà chiusa la corsia di svolta a sinistra verso strada San Faustino in direzione via Giardini, ridotto il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari, vietata la sosta in prossimità e corrispondenza dei lavori e chiuso il marciapiede con deviazione dei pedoni sul lato opposto.