"Linee produttive velocizzate, non sono sicure", sciopero allo stabilimento Italpizza

Sciopero domani venerdì 22 marzo dei lavoratori e delle lavoratrici Italpizza di San Donnino. L’astensione di 2 ore dal lavoro a inizio di ogni turno è proclamata dalle Rsa (Rappresentanze sindacali unitarie) e dagli Rls (Rappresentanti lavoratori per la sicurezza) Flai Cgil contro la velocizzazione delle linee produttive in tutti i reparti. Una "accelerazione" che secondo il sindacato violerebbe le norme di sicurezza.

In concomitanza con lo sciopero è previsto un presidio dalle ore 4 del mattino sino alle 12 con assemblea sindacale davanti ai cancelli aziendali in strada Gherbella.

"Sono ormai diverse settimane che Rsa e Rls fanno segnalazioni all’azienda sull’aumento delle velocità di varie linee di tutti i reparti produttivi. I delegati sindacali hanno più volte sollecitato l’azienda al rispetto delle norme di salute e sicurezza e al rispetto dei documenti di valutazione dei rischi chiedendo il corretto utilizzo degli impianti di produzione - si legge in una nota - Nonostante i tentativi di discussione ai vari livelli di responsabilità, nulla è cambiato. Anzi la situazione sta peggiorando".

Flai Cgil attacca: "Non è la prima volta che Italpizza abusa dei ritmi produttivi per obiettivi di fatturato a scapito della salute e sicurezza dei lavoratori. Inevitabile l’apertura dello stato di agitazione di lavoratori e lavoratrici in particolare dei reparti produttivi per manifestare contro una direzione aziendale che li usa come “cavie” per testare i limiti fino a cui può aumentare la produzione. I lavoratori rispondono che 'non siamo macchine o cavie su cui fare test, ma lavoratori con tutele e diritti'".