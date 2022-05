Mak л 100 al parco Novi Sad, cerimonia con gli Allievi Ufficiali del 202° Corso “Onore”

Si narra che nel 1840 un Allievo della Regia Accademia Militare di Torino, venuto a conoscere con esattezza la data in cui avrebbe terminato i propri studi in Accademia, preso da un impeto di contentezza, abbia gridato in dialetto piemontese: "MAK PI 3 ANI" (mancano soltanto tre anni); era, infatti, un Allievo del primo anno.

Intorno al 1863 il "PI" piemontese venne modificato in "?" e l'espressione "Mak ?", seguita dal numero di giorni mancanti alla nomina ad Ufficiale, venne sempre più spesso utilizzata in pubblico ed al di fuori delle austere mura accademiche. Nel 1891 tale usanza si trasferì da Torino alla Scuola Militare di Modena.

Una tradizione che si è ripetuta oggi, vedendo protagonisti gli Allievi Ufficiali del 202° Corso “Onore”. Dopo due anni di attesa la manifestazioneè tornata ad assumere una importante valenza pubblica, in presenza, nella cornice del parco Novi Sad. Le tribune gremite hanno accolto quindi non solo le autorità militari e civili, ma anche le famiglie degli allievi. Presente il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Pietro Sertino, che ha rivolto il proprio saluto e incoraggiamento agli Allievi, intervendo dopo il Generale di Divisione Davide Salabrin, che ha fatto gli onori di casa in qualità di Comandante dell'Accademia Militare.

Di fronte al Reggimento schierato è avvenuta la simbolica consegna della Stecca. La stecca accademica è un piccolo attrezzo di legno con una scanalatura centrale terminante con un occhiello. Veniva sistemata dagli Allievi sotto i bottoni dell'uniforme per lucidarli senza sporcarla.

Era usanza che l'Allievo del 2° anno, al termine del periodo trascorso in Accademia, lasciasse questo strumento ad un Allievo del 1° anno. Oggi questo passaggio vuole significare il tramandarsi delle tradizioni militari dagli Allievi anziani a quelli più giovani, chiamati in gergo "Cappelloni". Simbolo della tradizione accademica e dell'austerità della vita dell'Allievo, la stecca racchiude le fatiche e le gioie, le speranze e le conquiste dei vari Corsi dell'Accademia Militare.