Manutenzione di tratti ciclabili e pedonali. Interventi da via Emilia ovest, Storchi-Barozzi e via Divisione Acqui

Hanno preso il via nella giornata di oggi, giovedì 30 marzo, una serie di interventi di manutenzione di tratti ciclabili, pedonali, intersezioni e carreggiate stradali a percorrenza ciclabile della durata di un paio di settimane.

A essere interessate per prime dai lavori di fresatura e riasfaltatura, in particolare, sono la semicarreggiata nord di via Emilia ovest tra viale Italia e via San Cataldo (direzione periferia), il tratto ciclabile da via Gherardi a viale Italia e la corsia di immissione da via Emilia ovest a via Rainusso.

Seguirà la manutenzione dei pedonali e delle ciclabili ammalorati, delle intersezioni e degli attraversamenti limitrofi a viale Storchi, via Bacchini, via Emilia e via Barozzi, per proseguire successivamente nella zona di via Divisione Acqui e viale Indipendenza.

Gli interventi, che occasionalmente comporteranno temporanei restringimenti e sensi unici alternati, rientrano in un pacchetto di manutenzioni relativo a ciclabili e marciapiedi da 920 mila euro già avviato lo scorso anno con la riasfaltatura, tra l’altro, della ciclabile di Vaciglio.