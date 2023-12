Maranello, una nuova piattaforma per bici e pedoni all'incrocio Via Nazionale-Via Garibaldi

L’incrocio tra Via Garibaldi e Via Nazionale a Maranello è ora più sicuro per ciclisti e pedoni, che possono contare su una piattaforma in rilievo finalizzata a ridurre la velocità dei veicoli e a dare maggiore visibilità all’attraversamento. E in prossimità dell’intersezione è stata anche realizzata una piazzola con rastrelliere, per incentivare l’uso della bicicletta in una zona caratterizzata dalla presenza di diverse attività commerciali e di un punto, il ‘Red Garden’, tra i più fotografati dai turisti.

L’intervento di riqualificazione si è concluso nei giorni scorsi con la messa a punto dell’impianto che illumina di sera la piattaforma. La spesa complessiva dell’operazione ammonta a 85mila euro, di cui 68mila intercettati dal Comune di Maranello tra i fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del bando ‘Bike to Work’.

Sempre in tema di ‘mobilità sostenibile’, recentemente sono iniziati da Via Tito Speri anche i lavori di ampliamento della rete ciclabile maranellese, finanziati per 990mila euro con risorse PNRR alle quali l’Amministrazione è riuscita ad accedere.

Il progetto nel suo complesso prevede la realizzazione di nuovi tratti ciclopedonali studiati per collegare tra loro in sicurezza aree del territorio nelle quali al momento non c’è piena continuità per chi si sposta in bicicletta. In Via Tito Speri, ad esempio, sarà creato un tratto di ciclabile protetto ai margini del Parco Due, compreso tra l’incrocio con Via Claudia-Via Grizzaga e la rotatoria di Via Zozi, così da collegare l’area verde e il centro alle scuole di Via Boito, già servite da un percorso ciclopedonale.

Seguirà un intervento di ‘cucitura’ dei percorsi ciclopedonali in prossimità dello stesso incrocio di Via Claudia-Via Grizzaga - punto nodale in cui ora si interrompono - e la realizzazione di altri tratti di ciclabile lungo Via Magellano e Via Nobile. A fine lavori risulteranno dunque collegate tra loro, per le biciclette, aree come quella Via Trebbo-Via San Giovanni Evangelista-Via Giardini, il Terminal Bus, Via per Vignola (fino a Pozza) e il Parco Due (quindi il centro di Maranello).