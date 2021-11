Contagio 120 casi oggi a Modena. Ricoveri stabili

In provincia di Modena anche oggi si conta un numero decisamente più elevato di novi contagi, quantomeno rispetto alla media degli ultimi tre mesi. Sono 120 i nuovi positivi, 56 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 42 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 8 sono risultati positivi al test per le categorie più a rischio; per 14 è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza dei contagiati odierni: Carpi 12, Castelfranco E. 20, Castelnuovo R. 5, Fanano 2, Fiorano M. 1, Formigine 14, Maranello 4, Marano 1, Mirandola 3, Modena 15, San Cesario S/P 8, San Prospero 6, Sassuolo 1, Savignano S/P 8, Serramazzoni 3, Soliera 4, Spilamberto 1, Vignola 2. Fuori provincia 10.

elle ultime 24 ore non vi sono stati ricoveri. Sempre una trentina i ricoverati: poche unità all'ospedale di Carpi e 25 al Policlinico, 2 dei quali in terapia intensiva, 2 in sub-intensiva di cui uno vaccinato. 23 pazienti sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 2 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid è 70 anni. L’età media dei pazienti vaccinati è 79,9 anni, quella dei non vaccinati 59,27. L’età media dei pazienti ricoverati tra Terapia Intensiva e Sub Intensiva è 68,75 anni.

Si aggiungono solo 30 nuovi guariti, con i casi attivi che fluttuano verso quota mille. Ad oggi i guariti complessivi sono 70.755

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.118.473 dosi di vaccino, di cui 551.788 prime dosi, 525.223 seconde dosi e 41.462 dosi aggiuntive (addizionali e booster).