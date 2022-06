Contagio costante, ma i sintomatici sono ormai una rarità

In provincia di Modena resta sostenuta la cicolazione virale: anche oggi si registrano 276 nuovi positivi. Se il contagio rallenta molto lentamente, lo stesso non si può dire per l areale gravità della malattia. Oggi, ad esempio, i pazienti sintomatici sono appena 3.

I comuni dei casi odierni: Bomporto 12, Campogalliano 2, Carpi 30, Castelfranco E. 15, Castelnuovo R. 10, Castelvetro 7, Cavezzo 7, Concordia 2, Fanano 1, Finale Emilia 14, Fiorano M. 7, Formigine 12, Guiglia 1, Maranello 8, Marano 2, Medolla 4, Mirandola 8, Modena 55, Nonantola 4, Novi 1, Pavullo 9, Ravarino 3, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 3, San Possidonio 2, San Prospero 2, Sassuolo 22, Savignano S/P 1, Serramazzoni 4, Soliera 7, Spilamberto 4, Vignola 9, Zocca 1. Fuori provincia 6.

Si conta un decesso, quello di una 97enne di Carpi.

Anche i ricoveri sono in notevole calo. Nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 3 in provincia, a fronte di un totale di 66 posti letto occupati.