A Modena sono 574 i nuovi casi ma salgono anche i guariti

In provincia di Modena, su 574 nuovi positivi, 291 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 57 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 23 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 4 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero, per 197 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

In totale i nuovi casi a Modena sono 574, di questi 547 sono in isolamento domiciliare, 6 ricoverati in Terapia intensiva o subintensiva e 21 ricoverati in altri reparti. Di tutti i nuovi casi i sintomatici sono 291, gli asintomatici 283.

Si registrano inoltre 312 nuovi guariti (più dei sintomatici di oggi) per un totale di 6.755 persone che hanno superato l'infezione.

I casi di oggi per comune di residenza: Bastiglia 3, Bomporto 6, Campogalliano 2, Camposanto 2, Carpi 61, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 4, Cavezzo 6, Concordia 6, Finale Emilia 7, Fiorano M. 11, Formigine 21, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 11, Marano 4, Medolla 2, Mirandola 13, Modena 231, Montefiorino 6, Montese 3, Nonantola 10, Novi 10, Palagano 3, Pavullo 18, Pievepelago 2, Prignano 5, Ravarino 7, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 4, San Possidonio 2, San Prospero 7, Sassuolo 30,Savignano S/P 4, Serramazzoni 2, Soliera 12, Spilamberto 8, Vignola 10, Zocca 1, . Fuori provincia 19.

Anche oggi si registrano diversi decessi: quattro donne e un uomo. Si tratta di una signora di Cavezzo di 82 anni, una di Carpi di 89 anni, un mirandolese 86enne e una Modenese 87 enne. L'uomo è un 79 enne di Castelnuovo Rangone