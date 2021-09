Contagio, 85 casi nel modenese. In isolamento 4 classi

In provincia di Modena risalgono a 85 i nuovi casi di positività al covid, in linea con la media delle ultime settimane. Fra i nuovi casi 49 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 23 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 tramite test per le categorie più a rischio; 5 con test pre-ricovero ospedaliero; per 5 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione dei casi odierni fra i comuni: Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 10, Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 3, Concordia 1, Fiorano M. 2, Formigine 9, Maranello 7, Modena 5, Novi 2, Pavullo 2, Ravarino 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 2, Sassuolo 9, Savignano S/P 4, Serramazzoni 1, Spilamberto 2, Vignola 9. Fuori provincia 4.

Secondo il monitoraggio dell'Ausl, a fronte di un calo complessivo dell'incidenza del contagio (81 casi per 100mila abitanti), cresce in maniera sensibile la fascia di età 11-13 anni, seguita da quella 4-5 anni. Non a caso si tratta della fetta di popolazione che non può accedere alla vaccinazione e per la quale l'inizio delle scuole rappresenta una maggiore esposizione. In questo ambito, al momento sono solo 4 le classi in quarantena, due nei nidi e due nella scuola d'infanzia.

Purtroppo si registrano due decessi, quello di un 83enne di Soliera e quello di una 93enne di Sassuolo. I decessi totali in provincia sono 1.810. Nell'ultimo mese la media dei deceduti è stata di 84 anni di età.

Sono stati 3 i ricoveri ospedalieri nelle ultime ore. A ieri i ricoverati in provincia erano 71 (17 dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva). Fra questi, tuttavia, 12 sono asintomatici ricoverati per altre ragioni.

Si aggiungono 95 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 67712. I casi attivi sono poco più di 1.300.

A ieri sono state somministrate complessivamente 983.165 dosi di vaccino, di cui 518.210 prime dosi e 464.955 seconde dosi.