Contagi, quasi 400 casi oggi nel modenese. Ricoveri stabili

In provincia di Modena si conferma il rialzo dei casi giornalieri iniziato nel corso della settimana: oggi sono 396 i nuovi positivi: i sintomatici sono 62, gli asintomatici sono 334.

I casi di oggi per comune: Bastiglia 1, Bomporto 11, Campogalliano 1, Camposanto 2, Carpi 48, Castelfranco E. 18, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 3, Cavezzo 2, Concordia 4, Fanano 1, Finale Emilia 8, Fiorano M. 11, Formigine 9, Frassinoro 2, Guiglia 3, Maranello 14, Marano 3, Medolla 3, Mirandola 17, Modena 121, Montecreto 1, Montefiorino 2, Montese, Nonantola 6, Novi 3, Pavullo 6, Ravarino 6, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 6, San Prospero 1, Sassuolo 17, Savignano S/P 4, Serramazzoni 1, Sestola 1, Soliera 13, Spilamberto 13, Vignola 9. Fuori provincia 15.

Purtroppo nel bollettino regionale è registrato un decesso:, quello di un uomo di 90 anni di Vignola.

Il punto sui ricoveri

Ad oggi, sono presenti in Azienda 33 pazienti con riscontro di tampone positivo tutti ricoverati in degenza ordinaria. di cui: 33 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 22 sono al Policlinico, 11 a Baggiovara).

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 10 giugno, notiamo che i ricoveri in degenza ordinaria sono stabili, mentre le Terapie Intensive e Semi-Intensive sono libere da martedì scorso, 14 giugno. I dati confermano la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.

Un anno fa, 17 giugno 2021, i ricoverati erano 31 totali, dei quali 7 in ordinaria e 24 tra intensiva e semi intensiva.